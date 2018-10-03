Бремя самурая: мэр Владивостока Виталий Веркеенко оставил после себя гору невыполненной работы

СЕГОДНЯ 08:38 2018-10-03T09:14:20+03:00

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Добровольная отставка мэра Владивостока Виталия Веркеенко (а потом и его зама) стала одной из самых неожиданных политических новостей Приморья за эту осень. Популярный и по-хорошему амбициозный мэр успел дать огромное количество обещаний – но исполнять их, судя по всему, он уже не будет. «Комсомольская правда» составила список незаконченных дел Виталия Веркеенко. Их можно было бы завершить за пару-тройку лет целенаправленной работы – если бы все сложилось иначе.

Мусорный ветер

Жителям микрорайона «Снеговая падь» короткое правление Веркеенко запомнится закрытием мусоросжигательного завода. На предприятие жаловались много лет – в том числе, лично Владимиру Путину. Завод неистово дымил, отравляя воздух на всех прилегающих улицах. Жить возле него было, мягко говоря, некомфортно. Да и сам завод начал приносить огромные убытки.

Конечно, закрытие завода – не единоличная инициатива мэра. Здесь он тесно работал с краевиками (и уже бывшим врио губернатора Андреем Тарасенко). Примечательно, что закрытие предприятия произошло в аккурат перед выборами. Впрочем, «Единой России» выиграть это не помогло. Но зато горожане смогли вдохнуть полной грудью.

Будет ли теперь дымить мусоросжигательный завод - вот в чем вопрос. Фото: youtube.com\Владимир Владимир

Между тем, нормально завершить работу завод так и не смог. На момент закрытия на предприятии оставалось 400 тонн мусора. Эти отходы нужно было вывезти на полигон – но до сих пор этого никто не сделал. За день до своей отставки Виталий Веркеенко побывал на Спецзаводе №1 с инспекцией – и пришел в ярость от увиденного. Как оказалось, на заводе собирались «дожечь остатки мусора» после ремонта тепловых сетей.

– Я давал поручение закрыть завод до 1 сентября. Нужно было организовать работы, в том числе ремонтные, так, чтоб мусора здесь не осталось. Даже заводить разговор о дожиге запрещаю. Спецзавод больше не задымит, вопрос закрыт. Я давал поручение вывезти остатки ТБО на полигон, почему до сих пор не выполнено? Вам же довели дополнительные средства из городского бюджета на эти цели, – цитирует гневный спич градоначальника его пресс-секретарь.

Веркеенко во время инспекции на заводе. Фото: vlc.ru

На заводе попытались оправдаться: мол, вывозить сложно, дорого, работа займет месяц. Веркеенко остался непреклонен, и его клятвенно заверили – все сделаем, как просили. Теперь, думается, от руководителей предприятия требовать никто ничего не будет. Так что не исключено, что в скором времени завод снова задымит: будут «дожигать». Довести начатое до конца Веркеенко не захотел (или не смог).

Война с шавермой

Еще одна инициатива Веркеенко – борьба с киосками. Речь идет не только о сносе незаконных объектов (а всего за несколько месяцев во Владивостоке действительно ликвидировали много нелегальных павильонов). Градоначальник собирался кардинально реформировать уличную торговлю во Владивостоке.

Проблема, надо сказать, назревала: за последние годы число ларьков (или, говоря по-научному, нестационарных торговых объектов, НТО) увеличилось с 1300 до почти 4000. Для того, чтобы расправиться с этим бардаком, мэрия Владивостока разработала проект новой схемы размещения НТО, в которую вошло 1156 объектов. Кроме того, Веркеенко предлагал сделать размещение ларьков платным. До этого киосочники ничего не платили за размещение торговой точки – предполагалось, что эта мера поможет «поднять» малый бизнес. Но что-то явно пошло не так, и значительная часть киосков превратилась в точки по отмыванию денег. «Чёрный нал», «серые» зарплаты, вот это вот всё.

Веркеенко активно сносил ларьки. Прямо как Собянин. Фото: vlc.ru

До конца это благое начинание Веркеенко так и не довел. Первые итоги борьбы с ларькам в администрации города собирались подвести к концу года. Мэрия уверяла, что до конца года в рамках реформы НТО городской бюджет поступит около 11 миллионов рублей. На сегодняшний день все ограничилось ликвидацией ряда ларьков (под снос попала, в том числе, «шаверма-стрит» на улице Адмирала Фокина). В мэрии, впрочем, уверяют: с некоторыми владельцами киосков уже заключили договоры по новому порядку. Однако есть серьезные сомнения в том, что после ухода мэра вся эта история продолжится.

И дороги тоже

Извечной проблемой Владивостока остается отвратительное качество дорог. Виталий Веркеенко много раз обещал привести асфальт в приморской столице в порядок – как и все его предшественники. Этого, однако, не произошло до сих пор. Конечно, кое-где подлатали ямы, кое-где переложили дорогу – но качественного скачка так и не произошло. А проблемные точки города таковыми и остаются.

В сентябре городские службы вроде бы начали ремонтировать две наиболее проблемные улицы – Капитана Шефнера и Борисенко. Но буквально в конце месяца в отставку подал «дорожный» вице-мэр Леонид Вильчинский, а теперь и сам Веркеенко решил покинуть пост. Дорожное хозяйство города при нём мало поменялось.

Изменить ситуацию с дорогами Владивостока мэр тоже не смог.Фото: Сергей ТАРАСОВ

При этом градоначальнику регулярно жаловались на различные дорожные проблемы. Так, совсем недавно он побывал с рабочим визитом на улице Часовитина, в районе домов № 1, 3 и 5. Поводом послужили многочисленные обращения жителей, которые просят решить проблему с придомовой дорогой, которая уже много лет является общегородской. Она ведет от остановки «Школьная» на улицу Гризодубовой. Сейчас там вдоль подъездов и детских площадок ездят маршрутные автобусы и множество автомобилей. Теперь разбираться со всеми этими проблемами будет кто-то другой.

Озёра и туалеты

Веркеенко много обещал сделать для благоустройства Владивостока. Горожане надеялись, что новый мэр всерьез займется парком Минного городка. Еще три года назад его мечтали засадить фруктовыми деревьями, устроить там фонтаны и велосипедные дорожки – но эти проекты так и остались фантазией. По сей день близ владивостоских озёр царит разруха, а ночью там лучше вообще не появляться из-за шастающих маргиналов.

Виталий Веркеенко пытался привлечь к реконструкции парка иностранных инвесторов. Он, например, обсуждал эту возможность с премьер-министром Японии и председателем КНР. Шли серьезные переговоры с корейской корпорацией Taeshin об инвестировании в ремонт парка. Переговоры велись также с корпорацией «Хендэ». Без их капитала ничего путного создать в Минном городке не получится. Стоимость реконструкции и благоустройства парка Минного городка составляет ни много ни мало 2,3 миллиарда рублей. Там нужно восстановить ливнёвки, обустроить водоемы, обновить насаждения, сделать нормальные пешеходные дорожки, обустроить спортивные и детские площадки…

Вдохнуть новую жизнь в Минный так и не получилось. Фото - пресс-служба мэрии Владивостока

Теперь об этих замечательных проектах можно, видимо, забыть. Приморский край сейчас крайне нестабилен в политическом (а, значит, и в экономическом) плане. И Веркеенко, и его первый заместитель уходят с постов – а значит, на всех договоренностях с инвесторами (если они были) можно поставить крест. В парк Минного городка так никто и не вложился.

Удастся ли следующему главе города «раскрутить» иностранцев на деньги – не знает никто.

Еще одной громогласной иницативой Виталия Веркеенко стала реконструкция бесплатного туалета на набережной Спортивной гавани. Звучит, может, и мелковато – но в январе, когда речь зашла об обустройстве города, мэр назвал этот проект приоритетным. «Туалеты должны быть бесплатными, никаких платных биотуалетов на набережной Спортивной гавани мы не приемлем», — заявил тогда мэр.

Все остальное

Не смог реализовать градоначальник и серьезные проекты, которые уже много лет пытаются запустить во Владивостоке. Речь идет о реформе общественного транспорта (обновление парка, введение повсеместного автобусного «безнала»), обновления набережных, строительство ВКАД (проект, конечно, краевой – но требует активного участия города)… Перечислять можно долго.

Как же так, мэр Веркеенко? Фото: Tass / VEF Photobank

По сути, список незавершенных дел Виталия Веркеенко на данный момент существенно превышает список того, что удалось воплотить в жизнь. Думается, это не самое подходящее время для того, чтобы сходить с дистанции и бросать все на полпути. Однако решение уже принято. Чем оно вызвано – усталостью, разочарованием, подковерными интригами – не так уж и важно. Факт остается фактом: от небольших достижений мэра, скорее всего, вскоре не останется ни следа. Потому что окончательных результатов глава города так и не дождался. Что будет дальше – не знает, наверное, никто. Слишком уж бурная у Приморья политика в последнее время. Но почти наверняка – новому мэру придется все делать заново, с чистого листа.