2018-10-14T06:13:52+03:00
Общество

Олег Кожемяко поздравил с праздником всех, кто кормит Приморье

Край входит в число трёх лучших российских регионов по темпам роста продукции
Поделиться:
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
Изменить размер текста:

Врио губернатора Приморья поздравил тружеников Приморья с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В поздравлении говорится:

«Это профессиональный праздник всех, кто работает на земле, кормит свои семьи и всё Приморье, наполняет местные рынки качественной, экологически чистой продукцией.

В агропромышленном комплексе края сегодня занято более 23 тысяч человек. Благодаря вашему напряженному труду Приморский край входит в число трех лучших российских регионов по темпам роста сельскохозяйственной продукции, а отрасль уверенно открывает новые перспективы и возможности.

Спасибо всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за профессионализм, ответственность и преданность своему делу!

Особые слова признания – ветеранам, которые передают молодежи свой бесценный опыт и любовь к родной земле.

Желаю вам всем счастья, здоровья, благополучия!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Форвард «Луча» забил победный гол в день своего 23-летия
Конец эры ГЛОНАСС? Кожемяко поддержал автомобилистов Приморья
Золотая осень: температура воздуха в Приморье держится на отметке +20
Приморье начали спасать от будущих наводнений
Чуркинский торговый центр наказали за опасность для людей
Любишь медок - люби и холодок: проблемы пчеловодов обсудили во Владивостоке
Мотоциклиста из Владивостока судят за сбитого насмерть пешехода
Фонтаны Владивостока уходят в зимнюю спячку
Через Владивосток стали летать вдвое чаще
Глава Приморья пообещал разобраться с перевозками на острова
Коммунисты Приморья выберут кандидата в губернаторы партийно
Приморского депутата и его помощника осудили во Владивостоке
Дорогу под Золотым мостом наконец приводят в порядок
Безногий помощник поможет главе Приморья разобраться с инвалидами
Приморью дают полмиллиарда на больницы
Подросток из Владивостока устроил GTA-разборки на городских дорогах
Трамвай №6 в воскресенье не выйдет на маршрут
Больше 170 кило трепанга обнаружили пограничники в нелегальном цехе на Русском
Почта России начнет доставлять товары IKEA
На юге Приморья дорожники без устали латают ямы на трассах
Приморские медики пять часов спасали жизнь пострадавшего в ДТП
Приморских инвалидов «пичкали» творогом из сухого молока
Треску «с душком» сожгли во Владивостоке
Экс-мэр Владивостока запостил в Instagram прощальную речь