Олег Кожемяко поздравил с праздником всех, кто кормит Приморье

СЕГОДНЯ 06:13 2018-10-14T06:13:52+03:00

Край входит в число трёх лучших российских регионов по темпам роста продукции

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Врио губернатора Приморья поздравил тружеников Приморья с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В поздравлении говорится:

«Это профессиональный праздник всех, кто работает на земле, кормит свои семьи и всё Приморье, наполняет местные рынки качественной, экологически чистой продукцией.

В агропромышленном комплексе края сегодня занято более 23 тысяч человек. Благодаря вашему напряженному труду Приморский край входит в число трех лучших российских регионов по темпам роста сельскохозяйственной продукции, а отрасль уверенно открывает новые перспективы и возможности.

Спасибо всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за профессионализм, ответственность и преданность своему делу!

Особые слова признания – ветеранам, которые передают молодежи свой бесценный опыт и любовь к родной земле.

Желаю вам всем счастья, здоровья, благополучия!»