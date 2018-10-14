Почта России дарит зоосаду «Приамурский» уникальные открытки
В честь 16-летия зоосада «Приамурский» Почта России выпустила ограниченный тираж открыток с изображением амурского тигра Бархата. Этот тигр стал главным юбиляром предстоящего праздника. Посетителей ждут квесты, мастер-классы, викторины и многое другое. Здесь же будет установлен мобильный почтовый пункт, где заполненную открытку можно отправить своим родным и близким.
Праздничные мероприятия пройдут с 12:00 до 16:00.
Напоминаем, что в социальной сети Instagram для фанатов хоккейного клуба «Амур» проходит конкурс. Победители получат открытки с автографами игроков команды. Информация об условиях участия размещена на странице @medvedkhabar.