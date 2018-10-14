Почта России дарит зоосаду «Приамурский» уникальные открытки

14 Окт. 07:05 2018-10-15T03:08:21+03:00

14 октября в зоосаде «Приамурский» каждый желающий может бесплатно отправить почтовую карточку в любую точку мира.

Изменить размер текста: A A

В честь 16-летия зоосада «Приамурский» Почта России выпустила ограниченный тираж открыток с изображением амурского тигра Бархата. Этот тигр стал главным юбиляром предстоящего праздника. Посетителей ждут квесты, мастер-классы, викторины и многое другое. Здесь же будет установлен мобильный почтовый пункт, где заполненную открытку можно отправить своим родным и близким.

Праздничные мероприятия пройдут с 12:00 до 16:00.

Напоминаем, что в социальной сети Instagram для фанатов хоккейного клуба «Амур» проходит конкурс. Победители получат открытки с автографами игроков команды. Информация об условиях участия размещена на странице @medvedkhabar.