Почта России определила лучших работников в Приморье

18 Окт. 11:25 2018-10-19T04:27:00+03:00

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18 октября во Владивостоке состоялся приморский этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России. В этом году традиционный конкурс лучших почтовых работников впервые объединил операторов почтовой связи и начальников отделений Почты России.

Целью Всероссийского конкурса профессионального мастерства является повышение престижа востребованных почтовых специальностей и мотивация сотрудников ключевых профессий почтовой отрасли.

«Почта России одна из немногих организаций, уделяющих внимание обслуживанию населению независимо от места проживания. За каждой благодарностью наших клиентов стоят работники почтового отделения, которые умеют быстро и качественно предоставить почтовые услуги. Поощрение на конкурсе лучших является отличным стимулом для профессионального роста и развития наших сотрудников», – отметил ди ректор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

За звание лучшего по профессии соревновались девять операторов и девять начальников отделений почтовой связи из городов и сел Приморского края. Каждый участник для выявления уровня профессиональных знаний и умения работать с людьми выполнил теоретическое задание, а также продемонстрировал практические навыки оказания услуг.

Победителем в номинации «Лучший оператор связи» стала Елена Михайлик, оператор почтовой связи из поселка Покровка Октябрьского района, второе место заняла Наталья Максимова из Находки, третье – Марина Семикова, работающая в почтовом отделении села Камень-Рыболов.

В номинации «Лучший начальник почтового отделения» первое место у Юлии Савченко, начальника ОПС мобильной группы Находкинского почтамта, на втором месте начальник ОПС Новошахтинский Ирина Примак, на третьем – начальник ОПС 692338 из Арсеньева Валерия Афанасьева.

Победители филиального этапа конкурса награждены дипломами и ценными подарками от Профсоюза работников связи России. Лучшие представители своей профессии, занявшие первые места в конкурсе, представят Приморский филиал Почты России в макрорегиональном этапе конкурса, где уже определятся финалисты Всероссийского конкурса.