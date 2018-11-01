Главного энергетика Приморья Виктора Милуша отправили на 2 месяца в СИЗО
Арестованного депутата Законодательного собрания Приморья Виктора Милуша посадили под стражу. По мнению суда находясь на свободе обвиняемый может давить на свидетелей и препятствовать расследованию.
Напомним, что сегодня, 1 ноября, во Фрунзенский суд поступили документы на избрание меры пресечения в отношении Милуша Виктора Владимировича. Его обвиняют в присвоении или растрате средств, когда он работал в ПАО «ДЭК». В связи с этим Виктора Милуша доставили в суд в наручниках в середине дня, передаёт newsvl.ru.
Во время слушания дела гособвинитель выбрал самую строгую меру пресечения для депутата ЗСПК от партии «Единая Россия» - заключение под стражу. Как бы ни пыталась защита изменить решение судебного представителя, Виктора Милуша отправили в СИЗО №1 на один месяц и 29 суток.
Отметим, что вменяемая статья энергетику подразумевает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Справка «КП»:
Виктор Милуш – «единоросс», с 2011 года занимает должность депутата приморского Законодательного собрания. Входит в комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.
В энергетике – с начала восьмидесятых годов. В 2001 году он стал директором Приморской ГРЭС, через три года стал исполнительным директором ЗАО «ЛуТЭК». 25 ноября 2009 года избран генеральным директором «ДЭК».
Женат. Отец двух дочерей.