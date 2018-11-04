2018-11-04T05:04:32+03:00
Общество

Кожемяко поздравил приморцев с Днём народного единства

Он подчеркнул, что здесь в мире и согласии живут представители 158 национальностей
Ксения КРЫМОВА
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Праздничные мероприятия во Владивостоке продлятся весь день и завершатся в 19:25 фейерверком. Фото: mirkosmosa.ruПраздничные мероприятия во Владивостоке продлятся весь день и завершатся в 19:25 фейерверком. Фото: mirkosmosa.ru
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Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. «Комсомольская правда»-Владивосток» уже публиковала подробную программу празднования в краевой столице, в которую организаторы включили благотворительный забег, митинг у мемориала «Боевая слава ТОФ», световое шоу, концерт групп «Мумий Тролль» и «Марлины». Завершится всё в 19:25 праздничным фейерверком.

Приморцев поздравил врио губернатора Олег Кожемяко:

- Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость в далеком 1612 году. На благодатной приморской земле в мире и согласии живут представители 158 национальностей. Жители многонационального Советского Союза приезжали сюда, на Дальний Восток, строили промышленные предприятия, военные объекты, жильё, больницы, школы, дороги. Сегодня мы все живем одной большой семьей в Приморском крае – восточном форпосте великой России.

Глава региона пожелал землякам счастья, здоровья, благополучия.

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