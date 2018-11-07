2018-11-07T09:42:28+03:00
Общество

К 100-летию Главного разведывательного управления выпущена почтовая марка

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В почтовое обращение вышла марка, посвященная столетию Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

На почтовой марке изображена эмблема Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Марки номиналом 27 рублей выпущены тиражом 180 тыс. экземпляров. В Приморском крае юбилейные почтовые марки распространяются через центральные почтовые отделения Владивостока и Уссурийска. Пользователи почтовой связи могут воспользоваться марками для отправки открыток и другой корреспонденции.

Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации является органом внешней разведки Минобороны России и центральным органом разведки Вооружённых Сил Российской Федерации.

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