Привет из «девяностых»: во Владивостоке обнаружили утонувшую иномарку

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-09T08:27:00+03:00

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Необычную находку сделали на днях во Владивостоке. В одном из искусственных озер парка Минного городка горожане обнаружили утопленную легковушку. Машину заметил один из местных жителей еще несколько дней назад. Накануне неожиданную находку наконец-то достали.

Судя по состоянию машины, она пролежала на дне озера 15-20 лет. Как она там оказалась – сказать трудно. У иномарки помят капот – не исключено, что перед тем как ее утопить, хозяин попал в ДТП. Возможно даже, с участием пешехода. Кто теперь скажет?

Самое главное – ни трупов, ни человеческих останков в машине не было. Очевидно, ее утопили для того, чтобы избавиться от транспортного средства.

Никаких останков в машине не было. Фото: dps_vl

Стоит отметить, что в Мингородке нередко происходят всякие жуткие вещи и несчастья. Так, в сентябре там обнаружили труп мужчины. Вероятнее всего, он попросту утонул. В этом парке каждый месяц находят погибших – самоубийц, жертв ночных «разборок» и так далее. Так что утонувшей машиной местных жителей явно не испугать.