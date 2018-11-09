2018-11-09T08:27:00+03:00
Общество

Привет из «девяностых»: во Владивостоке обнаружили утонувшую иномарку

Машина пролежала на дне озера пару десятков лет
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
Машину обнаружил один из местных жителей. Фото: dps_vlМашину обнаружил один из местных жителей. Фото: dps_vl
Изменить размер текста:

Необычную находку сделали на днях во Владивостоке. В одном из искусственных озер парка Минного городка горожане обнаружили утопленную легковушку. Машину заметил один из местных жителей еще несколько дней назад. Накануне неожиданную находку наконец-то достали.

Судя по состоянию машины, она пролежала на дне озера 15-20 лет. Как она там оказалась – сказать трудно. У иномарки помят капот – не исключено, что перед тем как ее утопить, хозяин попал в ДТП. Возможно даже, с участием пешехода. Кто теперь скажет?

Самое главное – ни трупов, ни человеческих останков в машине не было. Очевидно, ее утопили для того, чтобы избавиться от транспортного средства.

Никаких останков в машине не было. Фото: dps_vl

Никаких останков в машине не было. Фото: dps_vl

Стоит отметить, что в Мингородке нередко происходят всякие жуткие вещи и несчастья. Так, в сентябре там обнаружили труп мужчины. Вероятнее всего, он попросту утонул. В этом парке каждый месяц находят погибших – самоубийц, жертв ночных «разборок» и так далее. Так что утонувшей машиной местных жителей явно не испугать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморье из-за беспечности хозяина лодки утонули двое человек
Вора-рецидивиста посадили из-за женской сумочки
Мэрия: «Реки на дорогах Владивостока – это нормально!»
Мошеннице из Приморья придётся вернуть своим жертвам 360 тысяч
Покатался он немножко: в Уссурийске задержали автоугонщика и вора
Детские сады и школы Владивостока не уступают напору стихии
Приёмный покой сгорел в Дальнегорской больнице
Цифровые телевизионные приставки и электроинструмент можно заказать в каталоге Почты России
В Находке скончался почётный работник ЖКХ
Огородников Владивостока приглашают узнать секреты плодородия
Ливни с грозами накрыли Приморье
Владивосток завлекает молодых педагогов самым действенным способом - рублём
У жителя Приморья нашли 35 моржовых бивней
Осуждённые Владивостока оказались вполне весёлыми и очень находчивыми
Штурмовики и армейская авиация стёрли террористов с лица Приморья
Список кандидатов в губернаторы Приморья вырос до 20 человек