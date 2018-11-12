2018-11-12T04:13:20+03:00
Общество

Очередной тигр вышел к людям в Приморье

Опасного хищника заметили в пригороде Арсеньева
Пётр КАМУШКИН
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Не исключено, что тигр больной. Фото: pixabay.com\GelingerНе исключено, что тигр больной. Фото: pixabay.com\Gelinger
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В Приморье еще один тигр вышел к людям. Встреча приморцев и хищника произошла недалеко от Арсеньев. Хищник вплотную подошел к автомобильной дороге.

Как утверждают авторы видео, «царя тайги» они встретили сегодня утром. Он преспокойно сидел возле автомобильной дороги. Соседство с оживленной автотрассой, кажется, совершенно не волновало зверя. Очевидцы решили воспользоваться этим – и сняли кошку на видео.

Приморье. Район Арсеньева. Тигр вышел к людям.

Тигр решил сменить дислокацию только после слишком пристального внимания. Понять зверя можно: кому понравится, когда тебе светят фарами прямо в лицо? Хищник было решил познакомиться с очевидцами поближе – но от машины хищника отогнали гудками клаксона. Полосатому ничего не оставалось, как ретироваться.

Что заставило зверя выйти к людям – неизвестно. Вполне вероятной является версия с болезнью хищника – учитывая его довольно апатичное состояние. В конце октября на границе Приморья нашли весьма апатичного тигра. Он никак не реагировал на людей. Как оказалось, полосатый хищник оказался серьезно болен. Не исключено, что то же самое произошло с героем видео.

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