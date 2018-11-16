Медведев пообещал Дальнему Востоку новые правила ввоза иномарок - без «тревожных кнопок»

СЕГОДНЯ 11:07 2018-11-16T11:08:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Идею Олега Кожемяко отменить установку систем «ЭРА-ГЛОНАСС» на иномарки, ввозимые в Приморский край, поддержал премьер-министр России. Об этом Дмитрий Медведев заявил сегодня во время встречи с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым и врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

Кожемяко аргументирует свою позицию тем, что подержанные автомобили приобретают люди с не самым большим доходом. Поэтому дополнительная финансовая нагрузка - 30 тысяч рублей на установку тревожной кнопки, - бьёт по карману граждан. При этом приборы фактически не выполняют своих функций.

Юрий Трутнев предложил временно приостановить действие технического регламента и требований к оснащению системой «ЭРА-ГЛОНАСС» ввозимых подержанных праворульных автомобилей, причем не только в Приморье, но и по всему Дальнему Востоку. Дмитрий Медведев согласился с Трутневым и Кожемяко и отметил, что по его поручению будет разработан временный порядок ввоза подержанных иномарок без обязательной установки тревожных кнопок в Дальневосточном федеральном округе.

- Пусть временный порядок будет подготовлен, посмотрим, как он будет работать. Дальше определимся, что с этим делать, - подвёл итог встречи премьер-министр.

Как сообщалось ранее, Приморье может рассчитывать на дотацию - 850 миллионов рублей - для решения социальных и экономических задач.