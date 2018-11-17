Управление МВД проводит проверку после взрыва рейсового автобуса во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-17T08:54:39+03:00

Около 15 пассажиров успели покинуть салон - это их и спасло

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Управление МВД по Приморскому краю сегодня начало проверку по поводу возгорания и взрыва маршрутного автобуса в Первомайском районе Владивостока. Напомним, инцидент произошёл во втором часу дня на Окатовой площади.

Следовавший в сторону улицы Героев-Тихоокеанцев автобус Daewoo маршрута 4Д так и не смог тронуться от остановки - кто-то из пассажиров на заднем сидении почувствовал неладное. В итоге все пассажиры, около 15 человек, и водитель вовремя покинули салон. Также сыграло свою роль и оперативное прибытие на место инцидента пожарных расчётов.

Спасатели несколько раз делали контрольную проливку салона, от которого остался один лишь обгоревший каркас. Теперь силовым структурам предстоит разобраться, что же стало причиной происшествия.

Фотографии и видео смотрите по ссылке.