2018-11-18T11:55:14+03:00
Политика

Андрей Ищенко представил пакет документов с прицелом на выборы губернатора Приморья

Политик заявил в соцсетях, что прошёл «муниципальный фильтр» и собрал необходимое количество подписей
Максим КАВАЛЕРОВ
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Политик Андрей Ищенко во время сентябрьских событий .Политик Андрей Ищенко во время сентябрьских событий .Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Андрей Ищенко сегодня, 18 ноября, во второй половине дня представил в краевую избирательную комиссию документы, которые необходимо сдать каждому претенденту на участие в выборах губернатора Приморского края. Ранее через свои социальные сети самовыдвиженец проинформировал о преодолении «муниципального фильтра» и сборе подписей.

- Андрей Сергеевич Ищенко со всей ответственностью хочет вам заявить, что за 10 дней прохождения «муниципального фильтра» и сбора подписей мы вместе с вами полностью справились. На сегодня у меня полный комплект подписей. Я сейчас занимаюсь тем, что заверяю подписи жителей Приморского края, - политик заявил о своих действиях в третьем лице через социальные сети.

Он также уточнил, что собрал 147 подписей глав и депутатов муниципальных районов, а также 8010 «идеальных» подписей жителей края.

Согласно избирательному законодательству, претендент-самовыдвиженец помимо подписей и листов поддержки из муниципалитетов должен представить в избирком финансовый отчёт. Сегодня Ищенко сложил все эти документы в чёрный портфель и в сопровождении своих юристов и сторонников отнёс пакет в «белый дом», в котором, собственно, и квартирует краевая избирательная комиссия.

Теперь Андрею Ищенко необходимо заручиться подтверждением крайизбиркома - прошел он муниципальный фильтр или нет. Кроме того, претенденту предстоит продемонстрировать подлинность каждой подписи.

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