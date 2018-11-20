Избирательная комиссия дала добро ещё одному претенденту на пост губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 01:02 2018-11-20T01:03:30+03:00

В Приморском крайизбиркоме в эти дни вершатся судьбы политиков. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Человек из эпохи Миклушевского получил удостоверение № 2

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Крайизбирком Приморья зарегистрировал второго кандидата на должность губернатора региона. Обладателем удостоверения № 2 стал выдвиженец партии «Патриоты России» Игорь Степаненко - силовик, вице-губернатор эпохи Владимира Миклушевского.

Кандидата поддержали депутаты представительных органов в 27 муниципальных районах и городских округах (процедура так называемого муниципального фильтра). Недостоверные подписи в документах гражданина Степаненко комиссия не обнаружила.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», первым официальным кандидатом на выборах губернатора стала Роза Чемерис. Сейчас же вердикта крайизбиркома ожидают ещё 9 политиков, включая временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяко.