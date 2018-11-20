Система экологического менеджмента АО «Восточный Порт» подтвердила соответствие международным стандартам

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-20T08:15:50+03:00

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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», подтвердил соответствие сертификату ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», полученному в феврале 2018 года.

Соответствие производственной деятельности и системы экологического менеджмента (СЭМ) «Восточного Порта» всем необходимым требованиям стандарта подтвердили специалисты крупнейшего в мире независимого классификационного общества DNV GL по итогам проведенного в ноябре 2018 года периодического аудита.

Аудит выполнен как часть сертификационного процесса для подтверждения сертификата соответствия системы экологического менеджмента. Эксперты проинспектировали производственные площадки, изучили процессы управления, разработанную подразделениями в течении отчетного периода документацию, уровень подготовки и внедрения документации СЭМ.

Эксперты отметили, что с момента последней проверки произошли существенные положительные изменения, влияющие на систему экологического менеджмента АО «Восточный Порт». В том числе, высоко оценили эффективность реализуемой комплексной экологической программы и способность АО «Восточный Порт» достигать постоянного соответствия государственным и нормативным требованиям. В результате данного аудита было подтверждено соответствие указанному стандарту. Следующий аудит запланирован на сентябрь 2019 года.

«Независимый аудит со стороны признанного мирового эксперта в области экологического менеджмента позволяет оценить правильность выявления рисков для предприятия, а также разработанных, действующих природоохранных мер и реализуемой комплексной экологической программы. Результаты проведенного аудита подтверждают высокую социальную ответственность АО «Восточный Порт» в вопросах защиты окружающей среды», — отмечает директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Алексей Калачев.

АО «Восточный Порт» является первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

За период с 2012 по 2017 годы ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций.

С 2018 года АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» реализуют комплексную экологическую программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством транспорта РФ, Росприроднадзором, Росморпортом и Администрацией Приморского края в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей.

Сертификат подтверждает, что АО «Восточный Порт» соответствует как российскому законодательству, так и международным требованиям по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду.