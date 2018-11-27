2018-11-27T11:38:25+03:00
Общество

Арестованных косаток и белух в бухте Средняя не оставили без еды

Содержанием морских млекопитающих продолжаются заниматься подследственные организации
Максим АВЕРКИН
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В китовой тюрьме до сих пор находится 90 белух и 11 косатокВ китовой тюрьме до сих пор находится 90 белух и 11 косатокФото: "КП" Архив
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Следственные органы Приморья продолжают расследовать уголовное дело по китовой тюрьме в бухте Средняя. Пока оперативники разбираются в деталях преступления, содержащиеся на базе 90 белух и 11 косаток не остались без еды и ухода.

Как передаёт пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю, пока ведётся расследование, имущество четырёх организаций «Афалина», «Океанариум ДВ», «Сочинский аквапарк» и «Белый кит» арестовано. В данном случае под имуществом имеются ввиду косатки и белухи.

Несмотря на незавершённость дела, все четыре организации обязали ответственно следить за кормлением и содержанием морских млекопитающих. При этом они не имеют права распоряжаться ими.

Напомним, несколько юридических лиц получили разрешение на вылов в море косаток и белух «для культурно-просветительских целей». Этот с позволения сказать лов вёлся практически в промышленных масштабах. С июля по сентябрь 2018 года предприниматели, разжившись специальными разрешениями, доставили в бухту Среднюю 12 косаток и 90 белух.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов.

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