Школьники Приморского края напишут письма о своем герое

СЕГОДНЯ 04:57 2018-11-30T04:57:33+03:00

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Популярный конкурс «Лучший урок письма» открывает прием конкурсных работ от учащихся Приморского края. В этом учебном году ребята смогут принять участие не только во Всероссийском конкурсе эпистолярного жанра, но и заявить о себе на Международном молодежном конкурсе сочинений.

В учебных заведениях края учителя проведут тематические «Уроки письма», на которых дети познакомятся с культурой письма и смогут выбрать для себя одно или несколько конкурсных заданий. Всего в конкурсе на 2018-2019 учебный год объявлено 10 номинаций, среди них – темы, посвященные сохранению амурского тигра, семейным ценностям и инициативам молодежи.

Работы по международной номинации «Напиши письмо о своем герое» принимаются оргкомитетом не позднее 1 апреля 2019 года, по другим номинациям – до 31 мая 2019 года. Конкурсные работы необходимо направлять почтой с пометкой «Лучший урок письма» по адресу: 690090, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.2.

Напомним, приморские школьники и педагоги русского языка неоднократно становились победителями и лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», который проводится при активной поддержке Департамента образования и науки Приморского края. В 2018 году победителем Всероссийского конкурса в номинации «За здоровьем в парки и на спортплощадки!» стал Илья Выговский, ученик муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Владивостока. От партнера конкурса в этой номинации – Министерства спорта РФ – Илье был доставлен самокат с запатентованной системой складывания. В адрес 35 победителей и лауреатов краевого этапа конкурса направлены дипломы и поощрительные призы.

«Выражаем благодарность педагогическим коллективам школ, принявшим активное участие в конкурсе «Лучший урок письма». Приглашаем новых и постоянных участников раскрыть собственную точку зрения и поделиться своими интересными историями в письмах», – отметила руководитель департамента и науки Приморского края Надежда Кочурова.

Организаторами конкурса выступают ФГУП «Почта России», МГУ имени М.В. Ломоносова, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Учительская газета. За шестнадцать лет проведения конкурса в нем приняли участие более 2,5 млн человек.

В 2018 года в рамках Национальной программы социальных проектов Всероссийский почтовый конкурс назван Лучшим социальным проектом России.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» включен в План мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы.

Номинации Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» на 2018-2019 учебный год:

1. «Мой любимый литературный герой», номинация проводится при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова.

2. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ и совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

3. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

4. «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

5. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).

6. «У меня дома живет амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

7. «Напиши письмо о своем герое», номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 1 апреля 2019 года.

8.«Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь» (совместно с «Почта Банк»).

9. «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с Классным журналом).

10. Лучшая методическая разработка проведения урока письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»).