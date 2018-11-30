Школьники Уссурийска узнают о правилах безопасности во всемирной сети, посетив образовательный проект «Дети в интернете»

СЕГОДНЯ 07:20 2018-11-30T07:23:23+03:00

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МТС при поддержке управления образования и Администрации Уссурийского городского округа объявляют об открытии детского образовательного проекта «Дети в Интернете» для младших школьников, который приехал в Уссурийск в рамках Дальневосточного тура.

Образовательный проект «Дети в интернете» проходит в рамках федеральной программы МТС, посвященной безопасности детей в мире цифровых технологий, и направлен на повышение уровня цифровой грамотности школьников 1-4 классов, обеспечения повышенного внимания родителей и учителей к проблеме безопасности детей во всемирной сети.

Акцент в выставке сделан на образовательную часть, в выделенной зоне оборудован специальный класс, где проводится урок полезного и безопасного интернета. Урок спроектирован таким образом, чтобы дать школьникам наиболее полное представление как о положительных, так и об отрицательных сторонах использования интернета. 7 правил безопасности показаны через 7 историй, которые происходят с главными героями Митясиком и Интернешкой. Каждая история раскрывает одну из опасностей интернет-среды и учит ребёнка выходить из подобной ситуации. После посещения урока ребята закрепляют полученные знания в игровой и активной форме.

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«По статистике более половины детей проводит в интернете 1-3 часа ежедневно, при этом далеко не всегда родители в режиме реального времени могут контролировать, какой именно контент потребляет ребенок. Поэтому крайне важно разговаривать об этом в семье и в школе, дети не должны оставаться наедине с этой проблемой, мы обязаны им помочь. Найти баланс между безграничными возможностями современных телеком-технологий и рисками, которые возникают при их использовании поможет наш благотворительный, образовательный проект «Дети в интернете». Уже сейчас школьники Уссурийска побили все рекорды по записи на уроки полезного и безопасного интернета, на сегодня почти 2500 школьников записались, и мы приглашаем всех остальных ребят и их родителей бесплатно посетить выставку» – прокомментировала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«Сегодня даже в первый класс дети приходят уже с сотовыми телефонами, на переменах в школе и дома они пользуются мобильным интернетом. Они общаются, получают информацию, читают книги, смотрят фильмы, узнают новости. И наша главная воспитательная задача не запретить ребенку интернет, а научить рационально использовать его возможности, научить грамотно пользоваться всеми его преимуществами», - сказала начальник отдела управления образования администрации Уссурийского городского округа Юлия Викторовна Гончаренко.

Данный проект будет полезен не только для школьников - родителей и учителей тоже многому научат на выставке «Дети в интернете»: взрослые получат в подарок от МТС пособия по программе «Полезный и безопасный Интернет». Она уже прошла апробацию и может стать основой для организации подобных занятий в любой школе или дома, кроме того посмотреть видеоурок для взрослых или скачать брошюры можно на сайте www.safety.mts.ru.

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Образовательный проект «Дети в интернете» открыт на территории Центральной детской библиотеки города Уссурийск, по адресу ул. Некрасова, 37, кроме воскресенья, до 29 декабря. Посещение выставки бесплатное, уроки полезного и безопасного интернета будут проводиться по предварительной записи по телефону 8-914-200-14-14 (Виктория).

Федеральная программа МТС «Дети в интернете»

Федеральный образовательно-выставочный проект «Дети в интернете» представляет собой комплекс интерактивных мероприятий, объединяющий серию обучающих уроков по безопасности в интернете для младших школьников «Полезный и безопасный интернет» и специальную выставку. Проект реализуется МТС совместно с Фондом Развития Интернет при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства образования и науки РФ, Лиги Безопасного Интернета и ряда партнеров. В рамках программы «Дети в интернете» МТС реализует целый ряд мероприятий: организует интерактивные тематические выставки на базе ведущих музеев и библиотек России, проводит уроки интернет-грамотности для младших школьников и семинары для учителей по образовательной методике, разработанной совместно с Фондом развития Интернет и одобренной Федеральным институтом развития образования.

С 2012 по 2017 г. в программе приняли участие более 400 000 детей, педагогов и родителей из 40 регионов России.

В 2018 году выставка передвигается по Дальнему Востоку, в программе: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Петропавловск- Камчатский, Магадан, а завершит она свое Дальневосточное турне в Приморье.

Подробнее узнать о проекте «Дети в интернете» и ознакомиться с материалами по безопасному использованию сети можно на сайте safety.mts.ru.