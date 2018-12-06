2018-12-06T05:39:47+03:00
Общество

АО «Восточный Порт» отгрузило более 22 млн тонн угля за 11 месяцев 2018 года

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Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», с января по ноябрь отгрузил на экспорт 22,3 млн тонн угля премиального качества. Этот показатель на 5,8% (1,2 млн тонн) превышает объем за аналогичный период 2017 года (21,1 млн тонн).

Количество выгруженных полувагонов с начала текущего года составило более 298 тысяч единиц, что на 2,7% больше, чем с января по ноябрь 2017 года (290,2 тысячи полувагонов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности увеличилась на 16 процентных пунктов — с 61% (176 тысяч) до 77% (228 тысяч). В ноябре 2018 года обработано 27,1 тысячи полувагонов.

На причалах стивидорной компании погружены 525 балкеров различной грузовместимости, в том числе, 174 (33%) судов типа panamax и 53 (10%) типа capesize. Для сравнения, с января по ноябрь 2017 года к причалам порта вставали под погрузку 42 (9%) судов типа capesize.

С начала 2018 года уголь отправлялся в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Лидером по объему импорта является Южная Корея, на долю которой пришлось 33%.

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