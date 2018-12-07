На приморский берег опять выбросило корейского судно

СЕГОДНЯ 06:12 2018-12-07T06:12:31+03:00

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Во Владивостоке из-за сильного ветра северокорейское судно, стоявшее в порту, сорвало с якоря и выбросило на берег мыса Кунгасный. Фотографии из местного инстаграм-паблика с происшествиями dpskontrol_125rus мгновенно разлетелись по СМИ и соцсетям.

По словам дежурных морского спасательно-координационного центра Владивостока , это случилось потому что ночью штормило. Никто не пострадал.

«Комсомолка» напоминает, только этой осенью после ударов тайфуна Soulik на берега Приморья выбросило десятки иностранных шхун. Так что сейчас привычные к такой картине владивостокцы шутят: «Ким Чен Ын приехал на саммит!». Некоторые пользователи соцсетей, не разобравшись в ситуации, сетуют на то, что погранслужбы плохо работают и не перехватывают таких «гостей» ещё в море.