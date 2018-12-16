2018-12-16T10:07:29+03:00
Политика

Официальный представитель ЦИК: Чистоту выборов в Приморье отслеживаем даже через соцсети

В Центризбиркоме открыта «горячая линия» - избиратели активно задают вопросы о процедуре голосования
Людмила ПАНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Евгений Шевченко на брифинге во Владивостоке.Евгений Шевченко на брифинге во Владивостоке.Фото: Ксения КРЫМОВА
Изменить размер текста:

Член Центральной избирательной комиссии РФ во Владивостоке Евгений Шевченко сделал ряд заявлений по поводу губернаторских выборов в Приморье.

- Должен сказать, что мы в режиме реального времени получаем информацию из территориальных избирательных комиссий, а те, в свою очередь, из участковых, - проинформировал Шевченко. - Плюс мы внимательно смотрим социальные сети, телеграм-каналы на предмет появлений тех или иных нарушений и всё внимательно проверяем. Кроме того, к нам поступает информация по обращениям, которые в течение двух дней поступают на горячую линию в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

На данную минуту в ЦИК России поступило 44 обращения граждан жителей Приморского края по поводу выборов. Среди них - ни одной жалобы, в основном это вопросы по процедуре голосования. Например: могут ли проголосовать на губернаторских выборах в Приморье жители, которые прописаны в другом субъекте федерации, но имеют временную регистрацию и проживают на территории края? Как проголосовать, если паспорт находится на обмене по возрасту? Можно ли проголосовать по водительскому удостоверению? Четыре избирателя обратились в ЦИК на предмет обработки их заявления для голосования по месту нахождения.

- Несколько слов по поводу «Мобильного избирателя». Эта практика, которую мы проводим уже больше года. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались 26 048 жителей Приморского края и проголосовали там, где им удобно, – добавил Евгений Шевченко.

Механизм «Мобильный избиратель» даёт возможность проголосовать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации, если вы заранее подадите заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

«Комсомольская правда» ведёт онлайн-трансляцию повторных выборов губернатора в Приморье.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей