Официальный представитель ЦИК: Чистоту выборов в Приморье отслеживаем даже через соцсети

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-16T10:07:29+03:00

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Член Центральной избирательной комиссии РФ во Владивостоке Евгений Шевченко сделал ряд заявлений по поводу губернаторских выборов в Приморье.

- Должен сказать, что мы в режиме реального времени получаем информацию из территориальных избирательных комиссий, а те, в свою очередь, из участковых, - проинформировал Шевченко. - Плюс мы внимательно смотрим социальные сети, телеграм-каналы на предмет появлений тех или иных нарушений и всё внимательно проверяем. Кроме того, к нам поступает информация по обращениям, которые в течение двух дней поступают на горячую линию в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

На данную минуту в ЦИК России поступило 44 обращения граждан жителей Приморского края по поводу выборов. Среди них - ни одной жалобы, в основном это вопросы по процедуре голосования. Например: могут ли проголосовать на губернаторских выборах в Приморье жители, которые прописаны в другом субъекте федерации, но имеют временную регистрацию и проживают на территории края? Как проголосовать, если паспорт находится на обмене по возрасту? Можно ли проголосовать по водительскому удостоверению? Четыре избирателя обратились в ЦИК на предмет обработки их заявления для голосования по месту нахождения.

- Несколько слов по поводу «Мобильного избирателя». Эта практика, которую мы проводим уже больше года. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались 26 048 жителей Приморского края и проголосовали там, где им удобно, – добавил Евгений Шевченко.

Механизм «Мобильный избиратель» даёт возможность проголосовать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации, если вы заранее подадите заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

«Комсомольская правда» ведёт онлайн-трансляцию повторных выборов губернатора в Приморье.