Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья после обработки больше половины бюллетеней

16 Дек. 16:24 2018-12-16T16:24:03+03:00

Но интрига всё же сохранится до поздней ночи по владивостокскому времени

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К 23.20 владивостокского времени обработано больше половины (67 %) избирательных бюллетеней. У врио губернатора Приморья, самовыдвиженца Олега Кожемяко 60,30 процентов голосов. Представитель ЛДПР Андрей Андрейченко смог немного сократить разрыв от лидера выборной гонки, у него 26,17 % голосов поддержки. Алексей Тимченко из «Партии дела» записал себе в актив 5,36 процентов. Роза Чемерис («За женщин России), - 3,88.

В эти минуты кандидат Олег Кожемяко делится своими впечатлениями о прошедшей кампании с представителями приморских и федеральных СМИ во Владивостоке.

В 2 часа ночи местного времени крайизбирком проведёт первый брифинг по итогам прошедшего волеизъявления.

Информация обновляется на сайте Kp.ru.