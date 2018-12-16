2018-12-16T16:24:03+03:00
Политика

Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья после обработки больше половины бюллетеней

Но интрига всё же сохранится до поздней ночи по владивостокскому времени
Максим КАВАЛЕРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Олег Кожемяко лидирует после обработки 67 процентов бюллетеней.Олег Кожемяко лидирует после обработки 67 процентов бюллетеней.Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
Изменить размер текста:

К 23.20 владивостокского времени обработано больше половины (67 %) избирательных бюллетеней. У врио губернатора Приморья, самовыдвиженца Олега Кожемяко 60,30 процентов голосов. Представитель ЛДПР Андрей Андрейченко смог немного сократить разрыв от лидера выборной гонки, у него 26,17 % голосов поддержки. Алексей Тимченко из «Партии дела» записал себе в актив 5,36 процентов. Роза Чемерис («За женщин России), - 3,88.

В эти минуты кандидат Олег Кожемяко делится своими впечатлениями о прошедшей кампании с представителями приморских и федеральных СМИ во Владивостоке.

В 2 часа ночи местного времени крайизбирком проведёт первый брифинг по итогам прошедшего волеизъявления.

Информация обновляется на сайте Kp.ru.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей