Премьер-министр Медведев поздравил Кожемяко с результатом на выборах
«По предварительным данным, на выборах губернатора Приморья побеждает Олег Кожемяко. Поздравляю с этим результатом», - с таким поздравлением в своём микроблоге Twitter выступил сегодня, 17 декабря, председатель правительства России Дмитрий Медведев.
В ноябре премьер-министр посетил Приморье, а уже через некоторое время проинформировал об утверждении нового порядка ввоза в страну праворульных машин для жителей Дальневосточного федерального округа. Таким образом, для дальневосточников отменили обязательную установку тревожных кнопок ЭРА-ГЛОНАСС. Ранее с такой инициативой как раз выступил Олег Кожемяко.
Сегодня утром во Владивостоке представители краевой избирательной комиссии огласили итоговые результаты по явке и предпочтениях избирателей на выборах губернатора Приморья.
Врио губернатора региона Олег Кожемяко получил поддержку 61,88 процентов избирателей. Представитель ЛДПР Андрей Андрейченко получил четверть от всех голосов - 25, 16 %. Алексей Тимченко («Партия дела») - 5,17 процентов, а Роза Чемерис («За женщин России») - 3,80 %. В течение недели новоявленный губернатор получит соответствующее удостоверение.
Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»