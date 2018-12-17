2018-12-17T05:33:12+03:00
Политика

Премьер-министр Медведев поздравил Кожемяко с результатом на выборах

В ноябре глава российского правительства принял важное решение в отношении автомобилистов Дальнего Востока
Максим КАВАЛЕРОВ
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Фото: Primorsky.ruФото: Primorsky.ru
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«По предварительным данным, на выборах губернатора Приморья побеждает Олег Кожемяко. Поздравляю с этим результатом», - с таким поздравлением в своём микроблоге Twitter выступил сегодня, 17 декабря, председатель правительства России Дмитрий Медведев.

В ноябре премьер-министр посетил Приморье, а уже через некоторое время проинформировал об утверждении нового порядка ввоза в страну праворульных машин для жителей Дальневосточного федерального округа. Таким образом, для дальневосточников отменили обязательную установку тревожных кнопок ЭРА-ГЛОНАСС. Ранее с такой инициативой как раз выступил Олег Кожемяко.

Сегодня утром во Владивостоке представители краевой избирательной комиссии огласили итоговые результаты по явке и предпочтениях избирателей на выборах губернатора Приморья.

Врио губернатора региона Олег Кожемяко получил поддержку 61,88 процентов избирателей. Представитель ЛДПР Андрей Андрейченко получил четверть от всех голосов - 25, 16 %. Алексей Тимченко («Партия дела») - 5,17 процентов, а Роза Чемерис («За женщин России») - 3,80 %. В течение недели новоявленный губернатор получит соответствующее удостоверение.

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