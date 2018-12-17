2018-12-17T05:06:04+03:00
Политика

Выборы губернатора Приморья: явка составила 46,35 % избирателей

Секретарь избирательной комиссии Наталья Камаева уточнила, что в течение 7 дней новоизбранный губернатор получит удостоверение
Анна ПЛЕТНЁВА
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Выборы в Приморье привлекли внимание не только людей, но и животных.Выборы в Приморье привлекли внимание не только людей, но и животных.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева подвела итоги повторных выборов губернатора края. По имеющимся данным на утро понедельника, 17 декабря, явка составила 46, 35 %. В абсолютном выражении в плебисците приняли участие 680 098 избирателей.

По результатам кампании голоса приморцев распределились следующим образом: Андрей Андрейченко - 25, 16 %, Олег Кожемяко - 61, 88 %, Алексей Тимченко - 5,17 %, Роза Чемерис - 3, 80 %. Так, в соответствии с законодательством Приморского края, избранным губернатором будет признан кандидат, набравший большее 50 % голосов избирателей, - Олег Кожемяко.

- После сдачи всех протоколов территориальных избирательных комиссий в течение семи дней избирательная комиссия Приморского края определяет результаты выборов и подписывает соответствующий протокол. После этого данные публикуются, и избранному губернатору вручается соответствующее удостоверение, - отметила Наталья Камаева.

Сегодня, Владивосток. Секретарь крайизбикома Наталья Камаева рассказала об итогах голосования. Фото: Анна ПЛЕТНЁВА

Сегодня, Владивосток. Секретарь крайизбикома Наталья Камаева рассказала об итогах голосования.Фото: Анна ПЛЕТНЁВА

По словам секретаря избирательной комиссии, серьёзных жалоб, в том числе о подкупах и подвозах голосов в массовом характере, не поступало. В абсолютном выражении всего недействительными признаны 27 095 бюллетеней. Те голоса, которые избиратели в море заранее отдали за кандидата Игоря Степаненко, также признаны недействительными. 10 декабря кандидат обратился в крайизбирком с просьбой о снятии его кандидатуры с выборов.

Член ЦИК Евгений Шевченко пояснил, что быстрый подсчет результатов голосования обусловлен тем, что в избирком не поступило ни одной жалобы.

- Выборы прошли легитимно, прозрачно. Это дало возможность ТИКам оперативно подвести итоги, - отметил он.

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