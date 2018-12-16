«От лёгкого шторма к стабильности»: Олег Кожемяко победил на выборах в Приморье

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко после обработки 100 процентов бюллетеней побеждает на повторных выборах руководителя региона. Это подтверждает оперативные данные Центральной избирательной комиссии РФ. Окончательно же его победу озвучат в 10 утра по владивостокскому времени (03.00 мск).

Уроженец Приморья Кожемяко выиграл с результатом 61,88 процентов. В кампании 16 декабря второе место занял выдвиженец ЛДПР Андрей Андрейченко. На его счету 25,16 % голосов избирателей. Представитель «Партии дела» Алексей Тимченко набрал 5,17 %, единственная женщина в группе претендентов - Роза Чемерис из партии «За женщин России», - 3,80 %. Явка предварительно составила почти 40 процентов голосов, что для Приморья весьма неплохой показатель.

Ночью, во время подсчёта голосов во Владивостоке Олега Кожемяко его сторонники встретили аплодисментами. Победитель самой сложной в истории региона выборной эпопеи руководит Приморьем с 26 сентября 2018.

- Буквально через месяц после начала работы в крае я понял, что от лёгкого шторма, который испытывало последние месяцы в период безвластия, Приморье должно перейти к стабильной жизни, работе, уверенности в завтрашнем дне.

Напомним, до Кожемяко с приставкой врио в Приморье работал Андрей Тарасенко. Но результаты сентябрьской кампании оказались плачевными – Центризбирком отменил итоги выборов, назначив очередной их раунд как раз на 16 декабря. Сменились и главные герои политической борьбы.

Официальный представитель ЦИК Евгений Шевченко в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» заявил, что выборы прошли на высоком уровне, в строгом соответствии с законом и по всем рекомендациям Центризбиркома. Нарушений, которые могли бы повлиять на окончательные результаты плебисцита, нет.

Большинство приморских политиков и экспертов восприняли победу Олега Кожемяко с энтузиазмом. Оно и понятно: за прошедшие пару месяцев (Кожемяко вступил в должность 27 сентября) успел действительно много сделать в Приморье. Учитывая тот факт, что последние лет пять в Приморье власть вообще мало что делала, оптимизм по поводу нового губернатора тоже понятен.

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