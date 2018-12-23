2018-12-23T07:03:45+03:00
Общество

«Хорошо хоть пиво не горит»: во Владивостоке тушат пожар на улице Амурской

Огонь вспыхнул в квартире над магазином с хмельным напитком
Ксения КРЫМОВА
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Автора видео теперь ругают в соцсетях. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rusАвтора видео теперь ругают в соцсетях. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus
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В эти минуты 11 сотрудников МЧС тушат пожар в одной из многоэтажек Владивостока по адресу Амурская, 84. Как выяснил корреспондент «Комсомольской правды», сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12:49.

- Загорелся балкон в квартире на втором этаже. Площадь пожара всего 10 квадратных метров, но огонь перекинулся с балкона на комнату. Наши сотрудники выехали на место происшествия уже через четыре минуты после получения тревожного сигнала – 11 человек на трёх машинах, - рассказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы краевого управления МЧС Михаил Исаметов.

Обошлось без пострадавших, и уже в 13:00 пожарные ликвидировали открытое пламя. Сейчас они заканчивают тушить и тщательно осматривают квартиру.

Одновременно с этим в соцсетях приморцев возмутил автор, который снимал видео и приправлял его сочными нецензурными словами: «Только и может, что камеру достать и снимать, да ещё и матерится, как железнодорожник. Вообще у людей совести нет»; «Может там люди в квартире или ещё хуже дети маленькие одни дома..... Стоят смотрят спокойно.... Вообще в шоке от такой равнодушности». Как и в случае с утонувшим на Патрокле джипом, очевидцам советовали бежать и помогать, а не снимать.

Также многих зацепил тот факт, что прямо под горящей квартирой находится магазин с пивом. «Хорошо хоть пиво не горит», «Крутая фотка», - высказываются подписчики страницы dpskontrol_125rus в Instagram.

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