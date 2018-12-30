Приморцев заранее приглашают на рождественскую ярмарку
Фермеры порадуют горожан овощами, мясом и молоком
В центре Владивостока продают товары на любой вкус и кошелёк.Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Изменить размер текста:
Жителей Приморья приглашают отовариться свежими фермерскими продуктами. Рождественская ярмарка развернётся 4 и 5 января на парковке у «белого дома» - здания краевой администрации в центре Владивостока.
Об этом накануне сообщили в департаменте лицензирования и торговли.
- Рождественская ярмарка будет работать 4 и 5 января с 10.00 до 17.00 вечера, - уточнили специалисты департамента.
Что привезут фермеры? Овощи, соленья, мёд, рыбу, мясо, молоко, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалею.