Приморцев заранее приглашают на рождественскую ярмарку

СЕГОДНЯ 02:45 2018-12-30T02:45:46+03:00

В центре Владивостока продают товары на любой вкус и кошелёк. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Изменить размер текста: A A

Жителей Приморья приглашают отовариться свежими фермерскими продуктами. Рождественская ярмарка развернётся 4 и 5 января на парковке у «белого дома» - здания краевой администрации в центре Владивостока.

Об этом накануне сообщили в департаменте лицензирования и торговли.

- Рождественская ярмарка будет работать 4 и 5 января с 10.00 до 17.00 вечера, - уточнили специалисты департамента.

Что привезут фермеры? Овощи, соленья, мёд, рыбу, мясо, молоко, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалею.