В Приморье возможен снег, во Владивостоке без осадков

5 Янв. 2019 2019-01-05T01:58:52+03:00

Владивостоку явно не хватает снега на каникулах. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

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5 января в Приморском крае пройдёт под знаком повышенного атмосферного давления. Как сообщает сайт «Примпогода», в большинстве районов, - переменная облачность. Но в отдельных территориях с вероятностью 60 процентов возможен небольшой снег. В целом субботняя температура варьируется от минус 2 до -15°C.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха составит -6...-8°C.

В Уссурийске немного облачно, но также без осадков. Ветер умеренный северо-западный. Днём - до -6°C.

В Находке без осадков, небольшая облачность. Температура воздуха -6...-8°C.

Как отмечают синоптики, многолетний рекорд погоды 5 января удерживают показатели 1919 года. Тогда температура воздуха составила свыше 30 градусов мороза. Максиму же фиксировался в 1937-м, - почти 3 градуса тепла.