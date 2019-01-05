2019-01-05T01:58:52+03:00
Общество

В Приморье возможен снег, во Владивостоке без осадков

Прогноз погоды на субботу, 5 января
Поделиться:
Владивостоку явно не хватает снега на каникулах.Владивостоку явно не хватает снега на каникулах.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ
Изменить размер текста:

5 января в Приморском крае пройдёт под знаком повышенного атмосферного давления. Как сообщает сайт «Примпогода», в большинстве районов, - переменная облачность. Но в отдельных территориях с вероятностью 60 процентов возможен небольшой снег. В целом субботняя температура варьируется от минус 2 до -15°C.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха составит -6...-8°C.

В Уссурийске немного облачно, но также без осадков. Ветер умеренный северо-западный. Днём - до -6°C.

В Находке без осадков, небольшая облачность. Температура воздуха -6...-8°C.

Как отмечают синоптики, многолетний рекорд погоды 5 января удерживают показатели 1919 года. Тогда температура воздуха составила свыше 30 градусов мороза. Максиму же фиксировался в 1937-м, - почти 3 градуса тепла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей и гостей Приморья приглашают на рождественский фестиваль
В Артёме пожарные спасли человека в горящем доме
Рождественская торговля во Владивостоке: покупателей завлекают красной икрой и рыбой
Солнечное затмение 6 января 2019 года можно будет увидеть во Владивостоке
Во Владивостоке полностью сгорел недостроенный дом на Чуркине
ХК «Адмирал» одержал первую победу в новом году
Во Владивостоке пожарные спасли 15 человек из огненной ловушки
5 января во Владивостоке стартует турнир по дворовому хоккею
В центре Владивостока начинается рождественская ярмарка
Погода во Владивостоке и Приморье на 4 января 2019
Приморцы столкнулись с большой проблемой в аэропорту Владивостока
Войска Восточного военного округа пополнили 8 тысяч призывников
Полицейский Дед Мороз поздравил детей в Уссурийске
«Новогодние сказки» собирают приморцев в центре Владивостока
Владивосток в понедельник отметит Рождество
Жителей Владивостока ждут на городских катках
Во Владивостоке дорогу на Эгершельд преградила опрокинувшаяся машина
Налетали, набомбили: летчикам ТОФ есть чем гордиться за 2018 год
Жителей Владивостока зовут на рождественскую ярмарку