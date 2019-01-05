Новый глава Приморской митрополии Владимир прилетает во Владивосток 6 января
«В столицу Дальневосточного федерального округа прибывает митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Прибытие главы Приморской митрополии ожидается рейсом 5601 из города Хабаровска в воскресенье, 6 января 2019 года в 20:20», - такое сообщение сделал сегодня, 5 января, в соцсети Facebook официальный представитель Владивостокской епархии Сергей Карабанов.
Он уточнил, что торжественная встреча нового владыки состоится в зале для особо важных персон международного аэропорта в Кневичах.
Также сообщается, что Владимир совместно с ушедшим недавно на покой митрополитом Вениамином возглавит служение Рождественской божественной литургии в Покровском кафедральном соборе на Океанском проспекте во Владивостоке. Начало Соборного богослужения - 6 января в 23:55.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда», Священный Синод РПЦ удовлетворил прошение об уходе на покой 80-летнего владыки Вениамина, возглавлявшего Владивостокскую кафедру с 1992 года. На его смену пришёл 39-летний уроженец Рязанской области Владимир (в миру - Михаил Викторович Самохин).
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