Новый глава Приморской митрополии Владимир прилетает во Владивосток 6 января

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:49:52+03:00

39-летнего владыку встретят в VIP-зале аэропорта. Далее в его маршруте - Покровский собор

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«В столицу Дальневосточного федерального округа прибывает митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Прибытие главы Приморской митрополии ожидается рейсом 5601 из города Хабаровска в воскресенье, 6 января 2019 года в 20:20», - такое сообщение сделал сегодня, 5 января, в соцсети Facebook официальный представитель Владивостокской епархии Сергей Карабанов.

Он уточнил, что торжественная встреча нового владыки состоится в зале для особо важных персон международного аэропорта в Кневичах.

Также сообщается, что Владимир совместно с ушедшим недавно на покой митрополитом Вениамином возглавит служение Рождественской божественной литургии в Покровском кафедральном соборе на Океанском проспекте во Владивостоке. Начало Соборного богослужения - 6 января в 23:55.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», Священный Синод РПЦ удовлетворил прошение об уходе на покой 80-летнего владыки Вениамина, возглавлявшего Владивостокскую кафедру с 1992 года. На его смену пришёл 39-летний уроженец Рязанской области Владимир (в миру - Михаил Викторович Самохин).