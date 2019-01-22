В Приморье полыхает строящийся коттеджный поселок

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-22T15:11:48+03:00

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Весь вечер приморские пожарные борятся с огнем в поселке Шмидтовка Надеждинского районе. Этим вечером там вспыхнуло сразу несколько строящихся зданий.

Пожар в строящемся коттеджном поселке «Новый Де-Фриз» начался в конце рабочего дня. Как сообщает пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, сообщение о происшествии поступило в 17:40. Пламя вспыхнуло в одном из строящихся домов на Карьерной – и вскоре перекинулось на соседние таунхаусы. Судя по всему, материал, из которого возводили постройки, был не самым огнеупорным. Огонь охватил более 600 квадратных метров.

Пожарные все еще борются с огнемФото: dpscontrol_125rus

Фото: dpscontrol_125rus

Работники МЧС, оперативно прибыли на вызов. За полтора часа им удалось остановить распространение пламени. В настоящее время пожарные все еще тушат полыхающий поселок; вероятно, справиться с возгоранием получится не скоро.

Стоит отметить, что в Шмидтовке в последнее время то и дело происходят пожары. Неделю назад там полностью сгорел двухэтажный коттедж. Хозяева собирались его продавать. Вместо этого им придется заниматься восстановлением своего имущества.

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