Мэрия Владивостока уточнила ситуацию в школах после звонков о минировании

СЕГОДНЯ 06:47 2019-01-23T07:20:10+03:00

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Во Владивостоке с утра сохраняется тревожная ситуация в связи с многочисленными сообщениями по почте и телефонными звонками о минировании школ, больниц, торговых центров и администрации Приморского края. Редакция «Комсомольской правды» следит за развитием событий. О массовой эвакуации шла сегодня речь в прямом эфире радио, также продолжается онлайн-трансляция на сайте.

Ни власти, ни полиция пока не называют точное количество объектов, откуда сегодня выводили людей для их же безопасности. По неофициальным данным, только школ – два десятка. В связи с этим родители беспокоятся: будут сегодня занятия второй смены у школьников или нет.

В пресс-службе мэрии Владивостока корреспонденту «КП» пояснили:

- Вторая смена сохраняется в школах, в которых не было звонков и сообщений о минировании. Эти школы у нас работают в обычном режиме.

Собеседница добавила, что в остальных учреждениях образованиях ученики вернутся за парты после тщательной проверки территории и помещений:

- Работают полиция и пожарный надзор. Если в этих школах, в которых были звонки, ничего не найдут, и вторая смена не потеряет актуальности, то уроки будут.

Сотрудники МВД и ФСБ ищут сейчас тех, кто рассылал «заведомо ложные сообщения» и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи 207 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет. Между тем, горожане не исключают, что это были учения самих силовиков - которые обернулись нарушением всех планов многих людей, а для кого-то, возможно, и сердечным приступом.