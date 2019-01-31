Toyota и жизнь приморца разбились о бетонный отбойник

СЕГОДНЯ 06:29 2019-01-31T06:29:22+03:00

На момент происшествия стаж водителя составил 10 лет, прежде он привлекался за пьяную езду

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Полиция проверяет обстоятельства происшествия со смертельным исходом в Шкотовском районе Приморья.

В дежурную часть МО МВД «Большекаменский» сообщили об аварии в районе дома № 1а на улице Школьная в посёлке Подьяпольское. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено, что 41-летний водитель Toyota Chaser двигался по улице Прибрежная в направлении Школьной. Не справившись с управлением, мужчина врезался в железобетонный отбойник.

В результате водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Помимо водителя в салоне находились двое пассажиров. Мужчин госпитализировали с различными травмами.

ДТП произошло в темное время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием. В ГИБДД отметили, что этот участок автодороги не является очагом аварийности. На момент происшествия стаж водителя составил 10 лет, прежде он привлекался за пьяную езду. По факту идёт проверка, призванная установить виновника смертельной аварии.

Добавим, что ранее в том же Шкотовском районе Приморья владелица дорогого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado выехала на встречную полосу и снесла с дороги легкий Nissan.

ИСТОЧНИК KP.RU