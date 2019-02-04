Транспортные компании Владивостока выпускают не все автобусы на линию

СЕГОДНЯ 03:30 2019-02-04T03:32:42+03:00

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Владивостокские компании-перевозчики заплатят 116 тысяч рублей за нарушения. Штрафы на эту сумму автотранспортные предприятия успели получить за первый месяц 2019 года. Самое распространённое нарушение - недовыпуск автобусов на линию. Об этом сообщили в администрации Владивостока.

В дальневосточной столице работают 14 компаний-перевозчиков, пять из которых стали нарушителями. Среди них есть и лидеры: ООО «Скорость», которой принадлежат автобусы по маршруту №74, получила сразу четыре штрафа. В управлении транспорта администрации города уточнили, что в январе предприятие недовыпустило автобусы на маршрут.

На таком же нарушении попались и ещё две компании - ООО «Восток-Авто» и ООО «Каслар». Автобусы этих компаний-перевозчиков ходят по маршрутам №17Ц и №81Ц.

В автобусах №59 и №60 по неизвестным причинам перестали объявлять остановку, что тоже является нарушением. За это компания ООО «ВладРейс» также заплатит штраф.

Автобус маршрута №49 и вовсе получил штраф за неудовлетворительное санитарное состояние. Транспорт принадлежит компании ООО «ВАК».

Владелец автобусов, следующих по маршруту №7Т, оштрафован за несвоевременное сообщение о произошедшем дорожно-транспортном происшествии.

Теперь руководителям вышеперечисленных компаний предстоит заплатить от 8 до 15 тысяч рублей. В 2016 году администрация Владивостока и предприятия подписали договора, в которых и прописаны эти суммы.

Кстати, в мэрии отметили, что за 2018 год такие нарушители внесли в городскую казну 1 миллион 626 тысяч рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в конце января владивостокцы уже пытались обратить внимание властей на проблему городских автобусов. Местные жители создали очередную петицию, касающуюся автобусных перевозок на Русский остров. Авторы обращения просят увеличить число автобусов и нормализовать график движения. К слову говоря, «автобусная» петиция получилась довольно оригинальной: ее разместили не на портале change.org (как обычно), а на специально созданном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU