Кругосветное путешествие «Паллады» может возглавить первый проректор Дальрыбвтуза

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-04T11:21:33+03:00

Фрегат отправится в антарктический поход в конце 2019 года

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Фрегат «Паллада» в 2019 году отправится в кругосветное путешествие вместе с барками «Седов» и «Крузенштерн». Первый проектор Дальрыбвтуза Николай Зорченко в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказал, когда и как это произойдёт.

Так, кругосветное плавание трёх судов придётся на конец 2019 года, конкретные даты уже определены. «Паллада» выйдет из Владивостока 1 ноября. Следуя по маршруту через Тихий океан, судно обогнёт мыс Горн и в аргентинском порту Ушуая встретится с «Крузенштерном».

- Вместе они выйдут в Южную Атлантику, где к ним присоединится «Седов». Суда дойдут до Кейптауна, Южная Африка. Затем «Седов» и «Паллада» обогнут Южную Африку и проследуют до Владивостока, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Кругосветное путешествие фрегата «Паллада» посвящено двухсотлетию открытия Антарктиды. Барк «Седов» посвятит свой поход 75-летию Великой Победы. К слову, плавание последнего несколько затянется. «Седов», как и пять-шесть лет назад, зайдёт во Владивосток, сменит курсантов и через Тихий океан, Панаму, отправится к европейским берегам.

Организационный комитет во главе с министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым уже начал готовиться к кругосветкам.

- Буквально неделю назад в Калининграде прошло совещание. Замглавы Федерального агентства по рыболовству Пётр Савчук, который занимается рабочими вопросами, а также члены оргкомитета оценили техническое состояние «Седова» и «Крузенштерна». Оба судна сейчас стоят на ремонте недалеко от Калининграда. Рабочая группа уже наметила планы, обговорила все детали и, засучив рукава, приступила к работе, - рассказал Николай Зорченко.

Подготовка идёт полным ходом. Уже на следующей неделе Пётр Савчук приедет во Владивосток и проинспектирует техническое состояние «Паллады».

- У меня нет сомнений, что задание будет выполнено, и мы ещё раз покажем всему морскому сообществу, что российский флаг от Арктики до Антарктики постоянно находится в мировом океане. Это главная цель экспедиции, - уверенно заявил первый проектор Дальрыбвтуза.

К слову, в прошлом Николай Зорченко много лет был капитаном фрегата «Паллада». В этом году он снова собирается встать за штурвал судна.

- Есть планы самому возглавить этот поход, - поделился Николай Зорченко.

ИСТОЧНИК KP.RU