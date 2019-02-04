2019-02-04T07:54:45+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

«Особый случай»: что привело к смерти приморской журналистки?

«Особый случай»: что привело к смерти приморской журналистки?«Особый случай»: что привело к смерти приморской журналистки?

Эфир 4 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

«Особый случай»: что привело к смерти приморской журналистки?

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На радио «Комсомольская правда»-Приморье» сегодня обсудим вместе с политологами шансы первых претендентов в мэры Владивостока. Поговорим также о выросших ценах и о том, на чём можно экономить.

В 10:05 эфир продолжит программа «Особый случай», которую задумали ещё до того, как стало известно о кончине журналистки из Большого Камня Юлии Балухта. Теперь предстоит выяснить, насколько квалифицированную помощь Юлии оказали врачи и действительно ли она пила тайские таблетки для похудения, как утверждают некоторые пользователи соцсетей.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

«Особый случай»: что привело к смерти приморской журналистки?.

Скачать передачу [mp3, 127.0 МБ]
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