СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-04T07:54:45+03:00

«Особый случай»: что привело к смерти приморской журналистки? 00:00 00:00

На радио «Комсомольская правда»-Приморье» сегодня обсудим вместе с политологами шансы первых претендентов в мэры Владивостока. Поговорим также о выросших ценах и о том, на чём можно экономить.

В 10:05 эфир продолжит программа «Особый случай», которую задумали ещё до того, как стало известно о кончине журналистки из Большого Камня Юлии Балухта. Теперь предстоит выяснить, насколько квалифицированную помощь Юлии оказали врачи и действительно ли она пила тайские таблетки для похудения, как утверждают некоторые пользователи соцсетей.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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