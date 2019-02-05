И.о. мэра Владивостока стал седьмым претендентом на пост градоначальника

5 февраля в конкурсную комиссию пришли ещё трое желающих возглавить администрацию Владивостока. Среди них есть только один «тяжеловес» и реальный претендент на эту должность – первый вице-мэр Олег Гуменюк, который с 22 декабря 2018 года является исполняющим обязанности главы городской администрации. Назначение случилось через неделю после губернаторских выборов - с подачи победителя этих выборов Олега Кожемяко.

Накануне политологи отмечали в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье», что мэром Владивостока в любом случае станет человек губернатора. Фаворитом новой кампании, которая проходит пока ещё в виде конкурсной процедуры, называют именно Гуменюка. Правда, наблюдатели полагали, что он принесёт заявление, анкету, копию паспорта и прочие документы под занавес – ближе к 11 февраля. Он же пришёл сегодня.

Пресс-служба гордумы, где работает конкурсная комиссия, приводит основные факты биографии Олега Владимировича. Он родился 3 марта 1967 года. Работал тренером ДОСААФ, менеджером и коммерческим директором разных компаний; с 2005 по 2009 годы – начальником управления физической культуры и спорта, а также вице-мэром Владивостока; курировал физкультуру и спорт в правительстве Амурской области – как начальник управления, министр и зампред правительства. Работал Гуменюк в Амурской области в то время, когда ею руководил Олег Кожемяко, а позднее, в 2016 – 2018 годах, возглавлял хозяйственное управление администрации Приморского края.

Как и губернатор, и.о. мэра поддерживает физическую форму – с помощью тренажёра, бассейна и холодной воды по утрам, а также ледовых мотогонок.

Кроме «кандидата №1», документы сегодня принесли Евгений Бажов и Юрий Димиденко. Бажову – 38 лет, работает полномочным представителем Финансово-Банковской Ассоциации Евроазиатского сотрудничества в Китае и Гонконге. 50-летний Димиденко сейчас официально нигде не работает. Ранее был директором компаний «Стройлюкс», «ДВ Пасифик», «Альянс» и «Ринвил».

Таким образом, из девяти человек, уже попавших в список претендентов, достаточно известными можно назвать только троих. Кроме и.о. мэра Олега Гуменюка, это депутат Законодательного собрания Приморского края Олег Вельгодский и солист-вокалист ансамбля песни и пляски ТОФ, президент фонда «Горожанин и гражданин», участник пресс-конференций президента РФ Сергей Мильвит.

- Некоторые пытаются заявить о собственных амбициях, но сейчас – не та ситуация, когда нужно играть с настроениями и людьми, - комментирует ситуацию «Комсомолке» политолог Павел Наливайко. - На мой взгляд, каждый человек должен заниматься тем, что умеет. Потому что это всё-таки большая ответственность перед городом, и мы видели в прошлый раз – когда вроде бы опытный человек Виталий Веркеенко пришёл на должность главы Владивостока, но не прочувствовал эту ответственность и через год сложил с себя полномочия. Сейчас наиболее серьёзным фаворитом является действующий глава города. Надеюсь, что он не будет заигрываться в политику, а сосредоточится на хозяйственных вопросах.

Шанс стать мэром столицы ДФО есть у граждан Российской Федерации, которым уже исполнился 21 год. Последний день подачи документов – понедельник 11 февраля. Конкурсная комиссия работает по будням в здании городской думы по адресу: Владивосток, улица Суханова, 3, третий этаж, кабинет № 36.

Сам конкурс пройдёт в два этапа – 12 и 18 марта, а финал всей процедуры – 28 марта на заседании Думы, где депутаты проголосуют за отобранные комиссией кандидатуры.