2019-02-07T09:05:55+03:00
Происшествия

Во Владивостоке эвакуировали школу

Сотрудники ФСБ «обнаружили» муляж бомбы
Пётр КАМУШКИН
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Школу №68 эвакуировали пару часов назадШколу №68 эвакуировали пару часов назадФото: vlc.ru
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Сегодня во Владивостоке эвакуировали школу №68 (Иртышская, 40). В учебном заведении проводились учения экстренных служб.

Все произошло примерно в час дня. Как сообщают очевидцы, в школе прозвучал сигнал тревоги – после чего учителя и дети спешно эвакуировались на улицу. Не все ученики успели одеться, некоторые ребята вышли на улицу без курток. Чтобы они не мерзли, детей завели в подъезд соседнего дома.

Как выяснилось, причиной переполоха стали учения. Буквально через несколько минут после эвакуации к школе подъехали машины пожарных и силовиков. Сотрудники ФСБ обнаружили в школе «бомбу» - точнее, ее муляж.

Стоит отметить, что эта, казалось бы, штатная ситуация навела шороху в краевых соцсетях. Ничего удивительного в этом нет: в конце января во Владивостоке прошли массовые эвакуации школ, больниц и торговых центров. Их причиной стала массовая рассылка писем с угрозами. Виновника этой спам-атаки так и не нашли. Память об этих происшествиях все еще свежа – так что неожиданная эвакуация школы действительно напугала многих жителей края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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