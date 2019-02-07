2019-02-07T11:55:20+03:00
Экономика

В Спасском районе Приморья пока не могут остановить продвижение ящура

Заболевание животных обнаружено ещё в шести подсобных хозяйствах
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Эпидемия ящура "подложила семью" приморскому агропрому.Эпидемия ящура "подложила семью" приморскому агропрому.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ещё в шести личных подсобных хозяйствах Спасского района Приморья обнаружили ящур - острое вирусное заболевание животных. Распоряжения о карантине и изъятии животных появились на сайте администрации Приморского края, информирует РИА «Новости». В эпицентре ящурной напасти - город Спасск-Дальний, Спасский район, несколько поселений Черниговского и Хорольского районов.

С 18 января в Спасском районе Приморья введён режим чрезвычайной ситуации. Беда пришла на ферму «Мерси-агро», где от ящура погибло порядка семи тысяч животных. По этому факту возбуждено уголовное дело. Позже появились официальные данные, что на другой ферме в Спасском районе – «Приморском беконе» - погибла почти тысяча свиней. Кроме того, Группа компаний «Русагро» предупреждала, что на свиноферме в Михайловском районе, где произошла вспышка ящура, уничтожат 481 животное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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