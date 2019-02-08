Уголовное дело о жестоком обращении с приморскими косатками и белухами возбудили следователи Хабаровска

СЕГОДНЯ 02:14 2019-02-08T02:17:43+03:00

Изменить размер текста: A A

СК России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по 245 статье – жесткое обращение с животными. Во время расследования уголовного дела о незаконной добыче морских млекопитающих на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, внимание специалистов привлекли факты ненадлежащего содержания 90 белух и 11 косаток. Как известно нашим читателям центр адаптации под Находкой давно окрестили в прессе «китовой тюрьмой».

sledcom_rf Приморские белухи

Следователи оперативно примут все меры, чтобы вернуть животных в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в прошлом году вокруг «китовой тюрьмы» разгорелся страшный скандал. Зоозащитники обнаружили в бухте Средняя множество вольеров с морскими млекопитающими, которых готовили на продажу. Скандал не утихает и по сей день, дело только продолжает набирать обороты. На защиту животных встали знаменитости: вначале актриса Памела Андерсон, за ней сын всемирно известного океанографа Жака-Ива Кусто – Жан-Мишель. Он написал соответствующее письмо на сайте Международного проекта по морским млекопитающим. В нём он предложил любую помощь российскому правительству и российскому научному сообществу в адаптации животных и возвращении их в океан

ИСТОЧНИК KP.RU