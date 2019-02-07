Всемирно известный океанолог попросил освободить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

В защиту косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» высказался еще один знаменитый иностранец. Вслед за Памелой Андерсон освободить морских млекопитающих попросил Жан-Мишель Кусто.

Как писала «Комсомолка», скандал вокруг приморского «гетто» для морских млекопитающих разразился в прошлом году. Тогда в бухте Средняя, недалеко от Находки, обнаружили множество вольеров с косатками и белухами. Животных готовили к продаже. Содержались они в жутких условиях: бассейны были маленькими и грязными, кругом царила полнейшая антисанитария. После проверки выяснилось, что разрешения на отлов животных выдавались незаконно.

К этой истории моментально оказалось приковано внимание всего мира. Зимой в защиту косаток и белух выступила актриса и модель Памела Андерсон. Она направила в адрес президента России просьбу о помощи этим животным. Теперь к этой истории подключился сын всемирно известного океанографа Жака-Ива Кусто – Жан-Мишель. Вместе с коллегами он написал соответствующее письмо на сайте Международного проекта по морским млекопитающим. Он поблагодарил российские власти за то, что они остановили выдачу новых разрешений на отлов мормлеков. Вместе с тем, француз попросил выпустить на волю остальных животных.

– Эти китообразные не приспособлены к условиям содержания в неволе. Мы решительно выступаем против любых попыток их отлова и заточения в неволю. Мы рады предложить российскому правительству и российскому научному сообществу наш опыт и помощь в адаптации животных и возвращении их в океан, – сообщается в письме.

Как писала «Комсомолка», косатки и белухи по-прежнему содержатся в бухте Средняя. Они живут в тесных и грязных вольеров. Сейчас ситуация превратилась в критическую: вольеры покрылись льдом, и многие животные попросту замерзают. Косатки и белухи плавают среди шуги – и чувствуют себя, мягко говоря, не очень хорошо. Самые сильные опасения вызывает детеныш косатки Кирилл: он находится на грани жизни и смерти.

Чтобы привлечь к проблеме внимание общественности, зоозащитники создали сразу несколько петиций в Сети. Свои обращения, адресованные губернатору Приморья Олегу Кожемяко, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу и ещё ряду чиновников, они разместили на сайте change.org и на портале «Российская общественная инициатива».

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