Во Владивостоке назначили первого вице-мэра

13 Февр. 10:25 2019-02-13T16:23:09+03:00

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Первым вице-мэром Владивостока стала Ольга Козерацкая. Она будет работать в команде с нынешним главой города – во всяком случае, до выборов.

Спектр полномочий у Козерацкой весьма широкий. Она будет отвечать за финансы, экономическое развитие, образование и работу с муниципальными службами.

Примечательно, что новая заместитель мэра работала в приморской администрации одновременно с нынешним главой Олегом Гуменюком. Ольга Козерацкая являлась заместителем мэра Владимира Николаева – и занималась финансовыми вопросами. Вероятно, именно давнее сотрудничество с нынешним врио мэра и стало причиной назначения.

Как писала «Комсомолка», во времена Николаева Гуменюк работал в городской администрации. Затем он аботал в Амурской области - вместе с нынешним губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Перед тем, как вернуться в "серый дом", Гуменюк возглавлял хозяйственное управление краевой администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU