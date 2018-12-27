Олег Гуменюк дал первое интервью в должности и.о. мэра Владивостока

Сегодня, 27 декабря – всего через несколько дней после назначения исполняющим обязанности главы администрации Владивостока – Олег Гуменюк приехал на радио «Комсомольская правда» и подчеркнул, что это его первое интервью в новом статусе. В прямом эфире он ответил на вопросы ведущих Ильи Кузнецова и Алексея Самуськова, а также на звонки и сообщения горожан.

Первым позвонил горожанин Сергей. Он поинтересовался:

- Олег Владимирович, что нужно сделать во Владивостоке, чтобы такие активисты, общественники как Сергей Мильвит, не ездили к президенту и не выяснили вопросы по поводу мусоросжигательного завода, 55-ой школы, озёр и так далее? Что бы вы сделали на месте общественников?

Гуменюк в ответ подчеркнул, что в городе сейчас – гораздо больше проблем, чем озвучил Мильвит:

- Запретить ему туда ездить? Но ведь он действительно поехал от одного из СМИ и искал возможность задать эти вопросы. Приходится отвечать и правильно реагировать. Но всё равно найдутся люди, которые будут выносить на федеральный уровень свои вопросы.

Участник президентской пресс-конференции 20 декабря на днях был в студии радио «Комсомольская правда» и записал вопрос Олегу Гуменюку: почему затянулось возвращение объектов в муниципальную собственность, а также на каком основании вносятся изменения в генеральный план Владивостока – например, «возникает буква Ж вместо леса», идёт вырубка деревьев ради строительства жилых домов.

- Позавчера вечером я подписал распоряжение не выдавать разрешений на аренду земли и помещений без моего личного согласования. И со вчерашнего дня в городе приостановилось действие распоряжений о выдаче в аренду муниципальной собственности и земли без досконального рассмотрения вопроса, - заявил Олег Гуменюк в эфире «Комсомолки».

Новый генеральный план Владивостока, по его словам, власти представят в середине 2019 года – с новыми дорожными развязками, о которых губернатор Олег Кожемяко говорил с полпредом Юрием Трутневым.

Ещё одна слушательница – из Первореченского района – поздравила и.о. мэра с наступающим Новым годом, порадовалась тому, что «в исполнительную власть, наконец-то пришли хозяйственные люди». Пенсионерка пригласила руководителя города приехать – оценить плачевное состояние стадиона «Строитель» и навести порядок на прилегающей территории.