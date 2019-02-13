Китайцы готовы купить во Владивостоке гостиницы-долгострои Hyatt

13 Февр. 10:50 2019-02-13T14:34:35+03:00

Гостиницу Hyatt на Корабельной набережной во Владивостоке заложили вместо снесённого вокзала прибрежных сообщений. Но толку от нового здания пока нет. Разве что машины рядом ставить. Фото: Игорь Новиков.

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Собственник группы компаний из Китая Цзян Юйсян сообщил о своём решении купить две недостроенные пятизвёздочные гостиницы во Владивостоке - на мысе Бурный и Корабельной набережной.

Сопровождение компании осуществляет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). При поддержке агентства администрация Приморского края во главе с первым вице-губернатором Верой Щербина встретились с руководством группы компании United Exchange/Sun Group для обсуждения сделки.

Своё представительство в Приморье компания открыла уже давно и теперь работает над рядом важных проектов. Один из них - участие в аукционе на покупку двух владивостокских гостиниц-долгостроев. Решение руководства купить многострадальные «Хаятты» поддержала и Вера Щербина.

К слову, строить две пятизвёздочные гостиницы во Владивостоке начали, когда готовились к саммиту АТЭС-2012. На возведение зданий ушли миллиарды бюджетных рублей, но закончить работу не удалось до сих пор. Стройка закончилась уголовным делом о халатности. Постройкой печально известных отелей «Hyatt» во Владивостоке занималась строительная компанию «КФК», в которой недавно прошли обыски.

Замминистра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров даже назвал недостроенные отели Hyatt во Владивостоке самой резонансной стройкой России. Сейчас власти региона ищут инвестора, который оплатил бы достройку отеля.

ИСТОЧНИК KP.RU