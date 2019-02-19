В тысячекоечной больнице скончались жертвы страшной аварии

СЕГОДНЯ 02:55 2019-02-19T03:54:34+03:00

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В городскую клиническую больницу №2 врачи «скорой помощи» вчера доставили семью – супругов и маленького ребёнка, пострадавших в страшном ДТП, сообщил «КП» информированный источник.

Оперативно собрали бригаду нейрохирургов, медики до последнего боролись за жизнь пациентов. Однако травмы пострадавших оказались несовместимыми с жизнью. 34-летняя женщина и двухлетний малыш скончались в больнице.

«Комсомолка» напоминает, вчера в районе улицы 40 лет ВЛКСМ неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Под колёсами машины-убийцы оказалась семья с маленьким ребёнком. Водитель, спровоцировавший ДТП, вырвался из рук очевидцев и поспешил скрыться. Инцидент произошёл в светлое время суток, в условиях хорошей видимости. Авария попала в прицел камеры уличного наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU