Полиция Владивостока разыскивает Николая Тимченко, подозреваемого в смертельной аварии
Полиция Владивостока разыскивает водителя, насмерть сбившего 34-летнюю женщину и её двухлетнего ребенка.
Ориентировка с описанием примет и фотографией подозреваемого в совершении жуткого ДТП появилась в сети. Согласно этим данным, правоохранительные органы разыскивают Тимченко Николая Александровича. В качестве мест возможного проживания указаны следующие адреса: Луговая 59Б и Гризодубовой 39.
Людей, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас находится подозреваемый, просьба обратиться в полицию.
«Комсомолка» напоминает, вчера в районе улицы 40 лет ВЛКСМ неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Под колёсами машины-убийцы оказалась семья с маленьким ребёнком. Водитель, спровоцировавший ДТП, вырвался из рук очевидцев и поспешил скрыться. Инцидент произошёл в светлое время суток, в условиях хорошей видимости. Авария попала в прицел камеры уличного наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU