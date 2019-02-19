2019-02-19T07:48:22+03:00
Общество

Неравнодушные жители Владивостока несут гвоздики и плюшевые игрушки к месту трагической аварии

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Дом № 12 по улице 40 лет ВЛКСМ. Именно здесь произошло смертельное ДТП.Дом № 12 по улице 40 лет ВЛКСМ. Именно здесь произошло смертельное ДТП.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке к дому № 12 на улице 40 лет ВЛКСМ горожане несут гвоздики и плюшевые игрушки. Здесь 18 февраля водитель Volvo сбил семейную пару и их двухлетнего сына. Мальчик и мама, несмотря на оказанную им медицинскую помощь, скончались в больнице.

Первые цветы здесь появились утром, 19 февраля, сразу после того, как появилась информация о том, что пострадавшие в страшной аварии 34-летняя женщина и её двухлетний сын скончались в больнице. Вскоре неравнодушные граждане стали приносить к месту трагедии плюшевые игрушки.

Родительский комитет класса, в котором учится старшая дочь семейства, планирует организовать сбор денежных средств для оказания помощи.

Напомним, 18 февраля в районе улицы 40 лет ВЛКСМ неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Под колёсами машины-убийцы оказалась семья с маленьким ребёнком. Водитель, спровоцировавший ДТП, вырвался из рук очевидцев и поспешил скрыться. Инцидент произошёл в светлое время суток, в условиях хорошей видимости. Авария попала в прицел камеры уличного наблюдения. Подозреваемый в совершении ДТП объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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