В Приморье арестован мужчина, который окунул пятиклассника в унитаз

СЕГОДНЯ 07:41 2019-02-22T07:53:37+03:00

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Несколько минут назад в городе Большой Камень правоохранительные органы арестовали Сергея Козлова - того самого родителя, у которого сдали нервы после общения с пятиклассником Олегом Р.. Напомним, мужчина окунул 12-летнего мальчишку головой в унитаз в туалетной комнате 2-й школы в ответ на оскорбления в свой адрес. Против Козлова возбуждено уголовное дело. История получила всероссийский резонанс.

Корреспондент «КП», который находится сейчас на месте событий, созвонился с супругой Сергея Ольгой Козловой, и она подтвердила данную информацию.

- Да, мужа арестовали. Он успел только позвонить мне и сообщить об этом. Больше я ничего не знаю, - сказала женщина.

Сейчас в городе работает целый десант из МВД, прокуратуры и Следственного комитета. «КП» следит за развитием событий.

Запись программы «Особый случай» на радио «КП» по поводу событий в Большом Камне можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU