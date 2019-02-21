Родители на допросе, а малолетний бунтарь на улице с разбитой головой: как изменилась жизнь образцовой школы после туалетного скандала

Уже вторые сутки в маленьком городке Большой Камень царит напряжённая обстановка. По социальным сетям гуляет видео окровавленного школьного туалета, директор образцового и лучшего в городе учебного заведения прячется в собственном кабинете и не показывается журналистам, а главный герой туалетной истории свободно гуляет по улице с черепно-мозговой травмой. Корреспондент «Комсомольской правды» лично пообщался с героями инцидента, который сейчас так старательно пытаются замять. В образцовой школе разъярённый родитель окунул пятиклассника головой в унитаз, и теперь ему за это грозит реальный срок.

Драка

В четверг, 14 февраля, урок биологии в 5 «Б» классе вела директор школы №2 Татьяна Коврова. Внезапно учителю стало плохо - поднялось давление. Из класса она ушла, и дети остались одни. Восстановить точную картину событий, которые происходили дальше, до сих пор пока невозможно. Между детьми возник конфликт, словесная перепалка переросла в потасовку. Мальчик ударил свою одноклассницу в область живота, девочка ответила ему пинком по ноге. На этом драка закончилась.

Безобидный на вид ученик 5 класса оказался главным страхом своих сверстников и не только.

Уже дома девочка пожаловалась на плохое самочувствие, к вечеру открылась рвота. На следующий день мать пятиклассницы обратилась в больницу. Все необходимые манипуляции с ребёнком провели - УЗИ, осмотр хирургом.

- Зафиксировали подозрения на разрыв селезёнки. Сразу же нас госпитализировали в хирургическое отделение. Мы сдали анализы. Гемоглобин был пониженный, температура упала до 35 градусов. Попали-то в больницу мы в выходные, докторов у нас особо не было. В понедельник нам делают повторное УЗИ, врач обнаружил какую-то жидкость. Отношение к нам было никакое: бросили как бездомных. Я для себя сделала выводы и сегодня отправила дочь во Владивосток, - рассказала мама пострадавшей девочки Кира Лысенко.

Мама пятиклассницы, которую удар Олег Р. отправил на больничную койку, Кира Лысенко.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Кстати, по странному стечению обстоятельств результаты первого УЗИ куда-то пропали из медицинской карты девочки. Повторные исследования, по словам врача, не выявили никаких изменений в органах ребёнка, а жидкость и вовсе куда-то исчезла. Маму школьницы ситуация очень насторожила, потому что с каждым днём девочке становится только хуже. Сейчас ребёнок находится в больнице Владивостока вместе с бабушкой. Кира Лысенко осталась в Большом Камне и теперь проходит свидетелем по уголовному делу.

Предусмотрительно, КИира Лысенко сфотографировала листок с заключением врачей на камеру мобильного телефону. Чуть позже результаты УЗИ бесследно исчезли.

Школа

Издалека школа не отличалась от других ничем примечательным. Типичное здание из четырёх этажей, кирпичные стены, пластиковые окна. Из дверей нескончаемым потоком выходили дети - судя по всему, кончились уроки в первой смене. Школу №2 в Большом Камне считают лучшей и образцовой. Однако дети, выходившие из учреждения, во всю глотку наперебой кричали «АУЕ» - тюремная лексика, аббревиатура, скрывающая за собой фразу «арестантский уклад един». А ведь, казалось бы, как могут быть связаны школа и тюремные понятия.

Вот так выглядит лучшая школа города Большой Камень.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В здание школы корреспондента «Комсомолки» не пустили. Ещё в фойе здания дорогу журналисту перегородили три женщины. Достаточно было только раз заглянуть им в глаза, чтобы понять, как они напуганы. Вот только не понятно, чего так боятся сотрудницы образцовой школы Большого Камня.

- Директор в администрации города сейчас, - сбивчиво ответила одна из них.

- Тогда хотелось бы встретиться с классным руководителем 5 «Б»

В ответ - безмолвное кивание головой в разные стороны. Видно, что женщины растерялись и не смогли сразу придумать, где бы сейчас могла находиться учитель. Спустя несколько секунд ответ всё же последовал. По их словам, учительница находилась в Следственном комитете.

Директор школы прячется в своём кабинете, а сотрудники учреждения уже не знают, куда деваться от журналистов.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Уже чуть позже удалось выяснить, что всё это время директор школы сидела в собственном кабинете и никого из журналистов к себе не подпускала. До этого разговор с корреспондентом «КП» по телефону тоже был не очень длинный - директор от комментариев отказалась.

Между тем, в социальных сетях активно распространяется видео. На кадрах - школьный туалет, тот самый, где и произошёл инцидент. Вот только запись больше похожа на фрагменты из фильма ужасов: стены забрызганы кровью почти до потолка, в самом унитазе - тоже кровь. На первый взгляд может показаться, что кто-то намеренно измазал всё кровью. Вот только кому понадобилось снимать такой ролик, от которого по спине сразу же пробегает холодок, пока непонятно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/693292" frameborder="0"></iframe> Кадры, снятые в туалете, напоминают эпизод из фильма ужасов..

Кира Лысенко, которая стала свидетелем окунания 12-летнего мальчика головой в унитаз, рассказала, что кровь из носа у него действительно пошла. Ребёнок умылся, и на этом всё. Того, что изображено на кадрах, по её словам, даже близко не могло быть.

Администрация городского округа

Попасть в городскую администрацию не составило труда. Корреспондента встретили две женщины, которые смогли дать только официальный сухой комментарий. Было видно, что и для них эта ситуация неприятна. Вставать на чью-то сторону сотрудницы администрации так и не решились. Исполняющая обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам Светлана Березницкая сообщила, что директора школы от работы на время следствия отстраняют. Учительницу 5 «Б» тоже освободят от своих обязанностей классного руководителя. Теперь класс, в котором возникли проблемы, перейдёт в руки более опытного педагога.

Досталось и начальнику управления образования в Большом Камне - ей объявлен выговор за то, что в школе не соблюдался режим безопасности.

- С мальчиком и его бабушкой сейчас работает психологическая служба. У неё слабое здоровье, и нам просто необходимо сейчас сохранить психологический климат и не потерять бабушку - единственного опекуна Олега Р. Ребёнок и вовсе получил психологическую травму. Что касается пострадавшей от, якобы, его рук девочки - никаких медицинских заключений у нас пока нет. От имени администрации мы направили обращения в адрес ОВД и в адрес нашей медицинской части №98, - рассказала Светлана Березницкая.

К слову, сама бабушка на связь с корреспондентом так и не вышла. Как только женщина услышала, кто и откуда ей звонит, на том конце провода сразу же бросили трубку.

Уголовное дело

Туалетная история обернулась уголовным делом. Вот только отвечать за свои поступки теперь будет не малолетний хулиган, а взрослый мужчина, отец четверых детей, примерный семьянин и школьный активист. Сергей Козлов комментариев не даёт в интересах следствия, но на контакт пошла его жена - Ольга Козлова.

В семье четверо детей - от трёх до 15 лет. Одна из дочек учится в школе №2 вместе с Олегом Р. Папа девочки не раз слышал рассказы дочери о том, как одноклассник оскорбляет всех детей, обижает, бьёт и портит вещи. В этот день, 20 февраля, отец школьницы позвал Олега Р. поговорить по-мужски. Мальчик ответил взрослому мужчине отборным матом. В какой-то момент нервы, натянутые как тонкие нити, просто лопнули, и эмоции взяли вверх над примерным отцом. Сергей Козлов схватил ребёнка за шкирку и затащил в туалет. Там на глазах ещё одной мамы - Киры Лысенко - он пару раз окунул мальчика головой в унитаз. После этого он отпустил школьника и ушёл по своим делам.

Жена Сергея рассказала, что мужчина мальчика не бил. Это же подтверждает и свидетельница Кира Лысенко. Однако после произошедшего медики диагностировали у ребёнка сотрясение головного мозга. Но даже это не помешало Олегу Р. в этот же день выйти на прогулку со своими старшими товарищами - его видела мать мальчика, который тоже учится с ним в классе. Завидев женщину, школьник не скупился на матерные выражения и кричал на всю улицу, что его заказали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/693295" frameborder="0"></iframe> Одна из родительниц сняла «избитого» Олега Р., когда он гулял со старшими друзьями. Маленький мальчик в красно-белой шапке - тот самый буйный пятиклассник..

Ольга Козлова рассказала, что проблемы с этим ребёнком возникли не вчера и даже не месяц назад. История длится уже около пяти лет. Жертвами школьника, который держит в страхе всех учеников, становились и девочки, и мальчики. Обычно Олег Р. выбирает тех, кто слабее его. Однажды на лице своего одноклассника неуправляемый школьник разбил очки, другому мальчику нанёс сильный удар в область виска. Ещё одна пострадавшая - девочка с пороком сердца. Управы на ребёнка не может найти никто: ни учителя, ни инспекторы ПДН, ни бабушка, ни даже, как оказалось, другие родители.

Жена Сергея Козлова, который теперь проходит фигурантом по уголовному делу, Ольга Козлова.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

- Он ходит по школе, как король. Понимает, что его не накажут. Сам же нам и говорит: «что вы мне сделаете? Мне ещё нет 14 лет». Сейчас он чувствует себя жертвой, рассказывает всем, что его избили, придумывает истории про несуществующие операции. Родители детей нашего класса сначала все были против него. Как только дошло до уголовного дела, многие из них сразу же «переобулись» и приняли другую позицию, стали защищать бедного и несчастного Олега Р., - рассказала Ольга Козлова.

Между тем, о своём муже Ольга отзывается тепло. У неё и у Сергея высшее образование. Мужчина работает механиком, воспитывает четверых детей, которых, кстати, никогда не бил. В школе он всегда помогал учителям: где-то организовать выезд детей, где-то с подарками на праздник решить. Ольга говорит, что отчасти понимает мужа - сдали нервы, потому что терпеть то, что происходит, просто нет сил. О прогнозах пока молчит, видно, что очень переживает за главу семьи.

Полиция

В пресс-службе ведомства от комментариев сначала отказались. Собеседница «Комсомолки» сослалась на запрет начальства говорить что-либо по данному инциденту. Уже чуть позже в полиции всё же дали ответ на запрос «КП». В ведомстве сообщили, что родители пятиклассников обратились в полицию с встречным заявлением о телесных повреждениях. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку, беседуют с учениками и их законными представителями, а также проводят соответствующие экспертизы.

Мнения

Директор школы №251, что находится в маленьком городе Фокино по соседству, Галина Иванова отметила, что случай резонансный.

- Конечно, поведение мужчины недопустимо. По крайней мере разговаривать с мальчиком он должен был только в присутствии учителей или законных представителей ребёнка. По-хорошему, сразу после инцидента нужно было собрать экстренный совет - вызвать учеников вместе с родителями и провести профилактическую беседу, чтобы не допустить того, что случилось в итоге. Я считаю, что взрослый мужчина и маленький мальчик не должны были разговаривать один на один в школе, - сказала Галина Иванова.