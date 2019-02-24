В Приморье за сутки потушили 14 лесных пожаров, но ситуация тревожная

СЕГОДНЯ 05:50 2019-02-24T05:50:57+03:00

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По данным космического мониторинга Рослесхоза, к утру 24 февраля в Приморском крае выявлено 225 тепловых аномалий. С начала 2019 года на землях краевого лесного фонда зарегистрировано 100 лесных пожаров. Вчера за сутки ликвидировано 14 из них.

Пожары тушили в Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Надеждинском, Пожарском, Кавалеровском районах, Дальнегорске. По два - в Шкотовском районе и Лесозаводске. Три - в Уссурийском округе. Также огонь тушили на Ханке и на восточном побережье - в Ольгинском районе.

- К тушению привлекались 154 сотрудника Приморской авиабазы и лесничества, восемь представителей арендаторов лесных участков, 35 единиц техники, - сообщили сегодня в краевом департаменте лесного хозяйства.

К слову, в субботу полностью потушен пожар на особо охраняемой природной территории - в Тернейского районе на территории Сихотэ-Алинского заповедника.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы заметили неконтролируемый пал или лесной пожар, позвоните на единый телефон: «112», «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU