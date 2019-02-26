Минприроды РФ: узников «китовой тюрьмы» нужно освобождать по науке

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-26T11:29:14+03:00

Министр природных ресурсов и экологии РФ: наша позиция остаётся неизменной - незаконно выловленных животных нужно освобождать из неприспособленных вольеров. Фото: mnr.gov

Судьба приморских косаток и белух решается на самом высоком уровне

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Чтобы вернуть узников «китовой тюрьмы» в естественную среду обитания, необходимо научное заключение. Такое мнение прозвучало на совещании в министерстве природных ресурсов РФ, где накануне держали совет - что делать с приморскими косатками и белухами.

Чиновники высказались за разработку «дорожной карты» с описанием мер по адаптации и возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания. Также появилось на свет поручение «об усилении контроля и надзора за сохранением водных биологических ресурсов в пределах компетенции Минприроды России и Росприроднадзора». Ведомство вернётся к разработке правил содержания морских млекопитающих в неволе.

- Наша позиция остаётся неизменной - незаконно выловленных животных нужно освобождать из неприспособленных вольеров по максимально щадящей обоснованной научной методике. Ошибиться нельзя. Вопрос стоит на пересечении полномочий и ответственности многих структур и ведомств. Надеюсь, совместно найдём оптимальное решение. Ситуация находится на контроле президента страны», - заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Сейчас министерство прорабатывает возможность включения плотоядных косаток в Красную Книгу.

Ранее президент России поручил Минприроды и Минсельхозу до пятницы 1 марта разобраться с судьбой отловленных мормлеков, содержащихся в бухте Средняя в Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU