Полиция Приморья ищет пропавшую в бухте Средней косатку

Полиция Находки проверяет информацию о пропаже косатки из так называемой «Китовой тюрьмы» в бухте Средняя.

О пропаже косатки рассказали зоозащитники. По их информации компании-отловщики подали заявление о пропаже животного в полицию города Находки.

- 20 февраля полиция проводила там следственные действия, в частности, осмотр места происшествия. По заявлению компаний-отловщиков, косатка пропала из первого вольера в результате повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде, - сообщила «Интерфаксу» директор Научно-экологического «Центра спасения морских млекопитающих «Дельфа» Татьяна Белей.

По ее словам, сбежать из «Китовой тюрьмы» невозможно. Вольеры находятся под постоянным наблюдением работников компаний-отловщиков и камер ночного видения, сети очень прочные, их целостность постоянно проверяется, а вокруг вольеров с косатками и белухами есть еще одно общее сетевое ограждение, которое также тщательно контролируется с применением водолазных обследований.

Сейчас в инциденте с неожиданной пропажей косатки разбирается полиция. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

СКАЗАНО:

Владимир Путин поручил минприроды и минсельхозу до 1 марта разобраться с судьбой отловленных китов, содержащихся в Приморье в бухте Средняя. При этом правительству России поручается «проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство в части определения особенностей добычи и использования морских млекопитающих и установления требований к им содержанию».

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